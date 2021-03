Toni Cantó denunció la caja b del PP, sobresueldos y pidió responsabilidades a sus dirigentes

El nuevo candidato del Partido Popular por Madrid, Toni Cantó, fue el portavoz de Ciudadanos en la comisión celebrada en el Congreso de los Diputados sobre la financiación ilícita del PP, y como tal preparó y suscribió las conclusiones de su formación política, presentadas el 25 de febrero de 2019.

CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN El documento de Ciudadanos, preparado por Toni Cantó, con las conclusiones de la comisión sobre la financiación ilegal del PP

Cantó, uno de los portavoces más beligerantes contra el PP en aquella comisión, concluyó en la página 31 del documento, que el PP “disponía de una contabilidad no declarada (o caja b). Añadió que “gracias a la existencia de esa contabilidad no declarada, repartía sobresueldos entre los altos cargos del Partido Popular”. Una “práctica”, añadió Cs en sus conclusiones firmadas por Cantó, “que se prolongó en el tiempo y que si bien los principales dirigentes del partido han afirmado no tener conocimiento de ella, parece difícil que pudiera haberse desarrollado sin su concurso”.

El ahora candidato del PP por Madrid llegó a considerar probado que el PP amañaba adjudicaciones a cambio de mordidas, al afirmar que “a través de diversos cargos del Partido Popular, influía en las licitaciones de obra pública con el ánimo de favorecer a aquellas empresas que realizaban donaciones al partido”.

DOCUMENTO Parte de las conclusiones de Ciudadanos de la comisión sobre la financiación ilegal del PP. Consulta el documento completo (.pdf) / CIUDADANOS

También añadió tajante que el PP “se financiaba de forma irregular”, y que, gracias a ese dinero negro, que destinaba “a los procesos electorales”, concurría dopado a los mismos, lo que conducía a “una desigualdad manifiesta en la competición electoral y menoscababa la calidad de la democracia” española.

Cantó, como el resto de su grupo parlamentario, pidió en el documento responsabilidades políticas para los dirigentes del PP.