Díaz Ayuso propone que las empresas puedan comprar sus propias dosis para vacunar a los empleados

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que no ve mal que las empresas salgan fuera de España a los mercados a comprar vacunas.

En un acto en Valdebebas, la dirigente madrileña ha puesto el foco en que sería "interesante" en un momento en el que además cree que se debería "empezar a trasladar patente y que todos los países" empezasen a fabricar "a la máxima celeridad".

"Yo no veo mal que las empresas fuera de España, en los mercados, no en detrimento de la Sanidad pública española, empiecen ya a comprar vacunas", ha declarado. Para Ayuso, tal y como están sucediendo los acontecimientos, tanto empresas como países acabarán "comprando por su cuenta porque es la única manera de salir adelante".

Así, ha incidido en que Reino Unido, Marruecos y otros "numerosísimos países" están vacunando masivamente mientras que España "sigue rezagada" como otros lugares de la Unión Europea.

"Imagino que muchos de ellos en cuanto le den luz verde empezarán a comprar. No quisiera pensar que España está a la cola porque no ha hecho los deberes, porque no se ha ido reuniendo con todas las farmacéuticas y con todas las empresas de vacunas al menos para contemplar escenarios", ha dicho.

Ayuso cree que esta es otra de sus propuestas por la que será "arduamente criticado" pero que luego se le dará la razón como ha sucedido "desde marzo del año pasado" con los controles en el aeropuerto de Barajas, con los test de antígenos, con los test en farmacias, con la cartilla de vacunación o con las mascarillas FFP2.

El 8% de los madrileños ya ha sido vacunado con las dos dosis

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha advertido este viernes de que se podrían llegar a cerrar puntos de vacunación masiva si no llegan más vacunas a la región.

"No tenemos información de vacunas disponibles más allá de las 157.000 disponibles de Pfizer. Para la semana que viene no tenemos más que esa información", ha lamentado Zapatero en la rueda de prensa semanal sobre el estado de la pandemia en la región madrileña.

Por ello, ha advertido de que "con esta limitación de llegada de vacunas", la Comunidad se verá "en la situación de plantear el cierre de puntos de vacunación masiva".

"Esto supone 120.000 vacunas menos de las que ponemos las últimas semanas; no tenemos intención de que esto sea así, pero si no tenemos vacunas, no tiene sentido este dispositivo... Y nos llevará con todo el dolor del corazón, a parar el proceso de vacunación", ha añadido.

Tal y como ha indicado, la "prioridad absoluta" del Gobierno regional es vacunar. Ya se han inoculado 1.600.000 vacunas a los madrileños. De ellas más de 445.000 son segundas dosis. Así, "un 8 por ciento ya tiene la segunda dosis". Ha puesto en valor que esta semana, de lunes a jueves, se han alcanzado 50.000 dosis.

Además, ha recordado que en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, el consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, "pidió tres cuestiones: la primera es eliminar la limitación de uso hasta 69 años y ampliarla; en segundo lugar, que menores de 60 años que lo soliciten de forma voluntaria se vacunen, y en tercer lugar , estudiar la priorización de las primeras dosis de vacunas disponibles".