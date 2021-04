Igor el Ruso, culpable de tres asesinatos en Andorra

Norbert Feher no volverá a ver la luz del sol y la semana que viene será condenado definitivamente y casi con toda probabilidad a prisión permanente revisable. Es lo que pedía la acusación en bloque y es lo que ha dictaminado el jurado popular esta mañana tras un amplio veredicto.

El jurado ha considerado probado por unanimidad que Feher cometió tres asesinatos en el Bajo Aragón el 14 de diciembre de 2017. Dio muerte al ganadero José Luis Iranzo, y a los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero y lo hizo de forma "consciente, voluntaria, con alevosía y con la finalidad de no ser descubierto por los hechos que había cometido con anterioridad".

Además, en el caso de los guardias civiles, lo hizo "con ensañamiento y consciente de que se trataba de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado". A estos crímenes se suma, por tanto, el delito de atentado contra la autoridad.

También ha quedado probada la tenencia ilícita de armas y los delitos de robo con fuerza (pickup de Iranzo y armas y enseres de los guardias civiles) del ahora culpable Norbert Feher, alias Igor el Ruso. Lo que no ha quedado probado por el jurado ha sido la pertenencia a banda criminal.

Aunque el jurado sí que ha considerado probada su participación en organización criminal en Italia entre 2015 y 2017, no lo hace así durante su estancia en España puesto que, tal y como ha apuntado la presidenta del jurado, "no tenemos pruebas contundentes ya que las autoridades no han encontrado ni indicios ni pruebas y no las han traído":

A las doce del mediodía, el juez Fermín Hernández Gironella, ha disuelto el jurado y ha dejado el proceso visto para sentencia. Será él quien redacte una sentencia que se espera la próxima semana y que deja pocas dudas al margen de las indemnizaciones que el asesino debería abonar a las familias. En cualquier caso, será una cuestión de "pura teoría", ya que el criminal ha sido declarado insolvente.

La prisión se revisaría en 30 años

Para defender la prisión permanente revisable, la fiscal del caso, Carmen Continente (alabada de nuevo por todas las partes por su "impecable" trabajo y defensa de la pena máxima para el acusado) ha argumentado de forma muy didáctica su escrito de acusación.

Para llegar a la permanente revisable, la primera que se dictará en Teruel, los tres asesinatos se consideran de forma individualizada y, debido a las trágicas circunstancias de los mismos, solicita para cada uno 25 años de cárcel.

Después de individualizarlos se ha referido al artículo 140/2 del Código Penal que establece que en el caso de un "reo de asesinato condenando por la muerte de más de dos personas, lo que procede para él es la aplicación de la pena de prisión permanente revisable".

Por lo tanto, ha vuelto a disipar cualquier género de dudas sobre esta condena, con muy poca jurisprudencia en España pero claramente tipificada. Esta prisión permanente se revisaría en 30 años y si no se detecta ni se prevé ningún signo de "reinserción", continuaría vigente.

Después de tres años y cuatro meses, al fin se ha impartido justicia en uno de los casos más graves, trascendentes y mediáticos del siglo XXI.

La lectura del veredicto ha coincido con una tractorada sin precedentes en la capital turolense en la que los agricultores de la provincia y buena parte de Aragón han reivindicado una PAC justa para los profesionales del campo apelando, como no podía ser de otro modo, al espíritu del ganadero José Luis Iranzo, que era un destacado representante en la provincia de Teruel del sindicato UAGA - COAG.