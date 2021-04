Ángel Gabilondo propone un cordón sanitario a Vox: "Hay que aislarlos"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha trasladado este domingo que hará un "cinturón sanitario a Vox" y ha pedido a todos los partidos políticos que lo hagan, porque "son una amenaza para la democracia".

En una entrevista con 'La Sexta', Gabilondo ha insistido en que siente amenazada la democracia por algunas "posiciones de ultraderecha" y cree que deben tomar una "posición firme". "Vamos a hacer un cinturón sanitario a Vox explícitamente y llamo a todas las fuerzas democráticas a que lo hagamos. La ultraderecha no puede estar incidiendo en este modo en la democracia española", ha lanzado.

El candidato socialista ha hecho esta propuesta a todos los partidos, especialmente al PP al que pide que no pacte con esa formación, porque "entre racismo o no, no hay neutralidad y entre fascismo o no, no hay neutralidad".

Ha reconocido que le parece "mal" la equidistancia, pero peor decir que las amenazas de muerte que han sufrido "son inventos o un montaje". "Lo que hay que hacer es aislar a Vox. Tenemos que luchar para que no ganen poder institucional", ha lanzado, al tiempo que ha avanzado que van a evitar "toda presencia en espacios donde esté Vox".

Sobre si planteará un acto conjunto con los partidos de izquierda para reflejar esa unión, Gabilondo cree que deben hacer "alguna acción" donde quede claro que están las fuerzas democráticas por la ultraderecha y defender la democracia.

Pablo Iglesias celebra que la izquierda hable de "fascismo"

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia madrileña, Pablo Iglesias, ha puesto esta mañana en valor que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, "reconociese" ayer la idea de Podemos de que "no hay plena normalidad democrática en España", al denunciar la "amenaza" que supone para la democracia española que no condenasen las amenazas de muerte a Iglesias y otros cargos.

En este sentido, el líder de Unidas Podemos ha celebrado que ya "todos los partidos de izquierdas" hablen "abiertamente" del "fascismo" de Vox.

Así se ha manifestado Iglesias esta mañana en la SER donde ha considerado que las dudas que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha lanzado sobre esas amenazas han supuesto "un cambio profundo" en la concepción de estas elecciones que, según confía, se va a mantener hasta el 4 de mayo, porque "la gente tiene memoria".

El también secretario general del Unidas Podemos se ha referido a las declaraciones que hizo ayer el presidente del Gobierno en un acto de campaña del PSOE, en el que apuntó que el cuestionamiento de Monasterio ante esas amenazas de muerte reflejan la "amenaza" que supone Vox para la democracia española, y afirmó que esa será "la última línea que cruce" esta formación.

Iglesias ha subrayado que cuando su formación advertía que "no hay plena normalidad en España" muchas personas "se les echaron encima", y ha aplaudido que ahora el presidente del Gobierno central "reconozca" y apoye la idea que defiende Unidas Podemos acerca de que "en España hay una democracia, pero está amenazada".