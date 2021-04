Ayuso: "Me mandan un abrelatas de una lata de mejillones y el responsable de seguridad no vuelve a trabajar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ironizado este lunes con las amenazas de muerte que han recibido los ministros Fernando Grande-Marlaska, Reyes Maroto; el exvicepresidente segundo, Pablo Iglesias; y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, que sería la vicepresidenta de Ángel Gabilondo si el socialista pudiese formar gobierno tras las elecciones a la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo, ha recibido este lunes una amenaza de muerte en forma de una carta con una navaja en su interior, aparentemente ensangrentada, enviada por un vecino de El Escorial con una enfermedad mental.

Esta tarde, Díaz Ayuso se ha referido a las recientes amenazas sufridas por Gámez, Iglesias, Marlaska y Maroto y ha hecho una particular comparación sobre la seguridad de los ministerios afectados y la de la Puerta del Sol:

"A mí me llegan a mandar un abrelatas de una lata de mejillones y el responsable de seguridad de la Puerta del Sol no vuelve a trabajar. Si no son capaces de gestionar el escáner de tres instituciones, como para gestionar Barajas o un país", ha dicho Ayuso.

"Nosotros, y yo también, condenamos todo tipo de violencia, ahora bien todos recibimos en algún momento como responsables políticos amenazas y la diferencia es que unos no lo comentamos, lo llevamos a las instituciones pertinentes y no estamos haciendo circos", ha declarado.