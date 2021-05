Nacho Cano devuelve su medalla del Dos de Mayo a Ayuso: "Por mantener los teatros abiertos y ser tan valiente"

La Puerta del Sol ha acogido este domingo el homenaje a los héroes del 2 de mayo de 1808 con un acto cívico-militar presidido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al que han asistido todos los candidatos a las elecciones madrileñas de este 4M a excepción del candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

En ese evento, el músico Nacho Cano ha recibido la Gran Cruz del 2 de Mayo, si bien, tras recibir esta distinción, ha manifestado que quien la merece este año es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por ser "valiente" y "abrir los teatros".

Nacho Cano se quita la banda y se la pone a Ayuso: "Creo que la medalla, por ser tan buena presidenta, te la mereces tú" pic.twitter.com/70IOidSsbq — El HuffPost (@ElHuffPost) May 2, 2021

"Yo... que me encanta esta Medalla, porque en el colegio no me daban... La medalla del arte y cultura de este año, por mantener teatros abiertos, por ser tan valiente, te la mereces tú", se ha dirigido a Ayuso, a quien le ha entregado la banda que ella le había colocado con anterioridad por la distinción, en el acto de entrega que se ha celebrado este domingo en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Cano ha recordado que el 14 de mayo se cumplirán 40 años del éxito "Hoy no me puedo levantar". Sobre los años 80 ha destacado que "por fin" podían pensar como querían, hablar como querían, soñar y trabajar. "Esa energía que había siempre se ha echado de menos, la hemos echado de menos; Pero ahora vuelve esa energía, yo la noto, la siento", ha trasladado.

Ha calificado la labor de Ayuso en la pandemia como de "milagro", ya que ha permitido que continúe habiendo cultura, "que eso también es vida". "Muchos catalanes independentistas, personas que votan Podemos, Vox, a todos lados, me han dicho si ves a la presidenta, dos palabras, gracias y valiente", ha concluido.

Micros abiertos: "Es un plomo increíble"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este domingo, día de la Comunidad de Madrid, que no puede "tener más ganas de que esto pase porque es un plomo increíble", en referencia a la campaña electoral. Esta frase se ha escuchado en un micrófono abierto durante el acto de conmemoración del Dos de Mayo mientras hablaba con el alcalde de Arganda del Rey y presidente de la Federación Madrileña de Municipios, el socialista Guillermo Hita.

Posteriormente, en declaraciones a los periodistas, Ayuso ha asegurado que comentaba con Hita la "dura" campaña electoral por los comicios del próximo 4 de mayo, en la que están embarcados todos los partidos políticos. La presidenta ha reiterado que no era una calificación a la festividad del Dos de Mayo porque es uno de los actos "más importantes" de la región que, además, "llevan mucho tiempo preparando con cariño".

"El Dos de Mayo es la libertad de Madrid y de España. La historia de 1808 es por una nación libre y ese es el 'late motiv' de esta festividad", ha agregado. Por su parte el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que no ha asistido al homenaje institucional en la Puerta del Sol, se ha referido a esta anécdota durante un acto electoral en Móstoles, aunque ha considerado que las palabras de la presidenta se referían al acto oficial por el Dos de Mayo y no a la campaña.

Iglesias ha asegurado que el hecho de que hayan “cazado” a Ayuso con ese comentario recuerda bastante a “aquel otro patriota” al que también “pillaron” diciendo “que vaya coñazo el desfile del 12 de octubre”, en referencia al micrófono abierto que el 11 de octubre de 2008 captó al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decir que al día siguiente tenía que acudir al "coñazo" de la parada militar por la Fiesta Nacional. "Lo llamativo" es que en el PP "ni siquiera se creen su patriotismo de cartón piedra”, ha zanjado Iglesias.

Todos los candidatos del 4M presentes en el acto, menos Iglesias

Durante el evento, han estado presentes el candidato socialista, Ángel Gabilondo; la candidata de Vox, Rocío Monasterio; el candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, y la candidata de Más Madrid, Mónica García. Sin embargo, Iglesias tenía previsto protagonizar un acto electoral en Móstoles a partir de las 11.00 horas.

Asimismo, junto a la presidenta regional y candidata a la reelección, también ha estado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Todos ellos han rendido homenaje a los madrileños que se levantaron contra los franceses con un acto austero en el que ha participado la banda de Guerra de la Brigada Almogávares VI Paracaidista, con música de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército, así como dos secciones del Regimiento de Artillería Antiaérea 71 o una sección del Colegio de Guardia Jóvenes 'Duque de Ahumada'.

Ha estado presente una sección de Policía Municipal de Madrid (formada enteramente por mujeres con motivo del 50 aniversario de la incorporación de la mujer a la Policía Municipal de Madrid) y una Sección a caballo del Cuerpo Nacional de Policía, así como operadores del 112, Protección Civil, Bomberos y Agentes Forestales.

El Jefe del Mando Aéreo General, General de División Juan Treceño, representante institucional de las Fuerzas Armadas en Madrid, ha acompañado a la presidenta de la Comunidad de Madrid hasta el podio ubicado en la Puerta del Sol (inicio de la calle Mayor). Ambos han sido recibidos por el Jefe de la Brigada Almogávares VI Paracaidista, General de Brigada Luis Sáez Rocandio. Ayuso ha pasado revista a la Fuerza (acompañada por el General Jefe del Mando Aéreo General, el Jefe de la Fuerza y el cornetín de órdenes).

A continuación, la Dirección de Acuartelamiento del Ejército ha interpretado 'La Muerte no es el final' mientras la corona es trasladada hasta situarse delante de la placa conmemorativa a los Héroes del 2 de Mayo. Al finalizar, Ayuso y Almeida han colocado la corona de laurel en la placa a los Héroes del Dos de Mayo.