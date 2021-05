Ángel Gabilondo recibe el alta tras sufrir una arritmia cardíaca: "No soy un chaval"

Ángel Gabilondo ha recibido el alta del Hospital Ramón y Cajal donde ha pasado la noche en observación al sufrir un cuadro de arritmia cardíaca cuando subía las escaleras camino a vacunarse contra la COVID. El candidato del PSOE a las elecciones de la Comunidad de Madrid, que no recogerá el acta por los malos resultados, ha dicho que "tenemos que evitar vivir en una sociedad donde todo es agitación y tensión".

"Me da pudor, aunque me siento agradecido de que estén aquí. El parte de lo que me ha sucedido lo explica mejor el centro médico. Es una arritmia. Me han tenido que aliviar y reducir. Luego me dicen eso de 'hay que cuidarse más'. Bueno, todos nos tenemos que cuidar más", ha reconocido.

Gabilondo ha dicho que tenemos que evitar vivir en una sociedad donde todo es "agitación y tensión".

"Supongo que mi cuerpo me dice que la serenidad es la clave. Mi gratitud a los profesionales de este hospital. Esto es un cúmulo de cosas, no siempre es una causa única. Ha sido muy exigente para todos y para la ciudadanía. Es fundamental que ese clima de exigencia y tensión permanente ha podido influir. También tengo que aceptar que tengo la edad que tengo. No soy un chaval", ha dicho.

No recogerá su acta de diputado

Ángel Gabilondo ha explicado que la arritmia le sobrevino al subir las escaleras antes de vacunarse: "Fue un privilegio que me pasara en un hospital. Quiero transmitir la serenidad y confianza en la vacuna. He sentido el cariño de muchísima gente".

Gabilondo no recogerá finalmente su acta de diputado. El entorno del candidato aseguró en un primer momento que sus planes no pasaban por renunciar, pero finalmente Gabilondo se marcha tras la reunión de la ejecutiva regional de este miércoles.

Gabilondo, catedrático de filosofía y exrector, se presentaba por tercera vez con el PSOE como candidato en Madrid este 4 de mayo. En 2019 ganó las elecciones, la primera vez que lo hacían los socialistas en la Comunidad de Madrid desde 1.987, pero un pacto entre PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox dio el Gobierno a Isabel Díaz Ayuso. Dos años después, en los comicios adelantados de este martes, el PSOE ha perdido 13 escaños, ha caído 10 puntos, perdiendo un 37% de sus apoyos y ha perdido en todos los municipios salvo dos.

Las tensiones internas han sacudido el partido ya desde la campaña. Moncloa dirigió y proyectó los movimientos de Gabilondo y, en privado, parte de los responsables regionales del partido expresaron cierto malestar.