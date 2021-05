El Consorcio de Turismo de A Coruña decidirá mañana sobre el contrato de Vueling en Alvedro

La Junta del Consorcio de Turismo de A Coruña se reunirá mañana para tomar una decisión sobre el contrato de la compañía Vueling en el Aeropuerto de Alvedro. Hoy la alcaldesa Inés Rey ha garantizado la permanencia de los enlaces nacionales de la compañía como son los de Barcelona, Bilbao, Palma de Mallorca, Sevilla y Valencia, y su interés por recuperar el vuelo a Londres que, de momento, no está operativo debido a las restricciones de la capital británica.

El gobierno local de A Coruña no concreta cómo se resolverá la situación, no descarta, no obstante, la convocatoria de un nuevo concurso. El contrato con Vueling fue suspendido temporalmente en septiembre del año pasado tras la petición de la propia compañía, que tuvo que cancelar conexiones por el coronavirus. Así el Concello dejó de pagar a la aerolínea los 1,8 millones de euros anuales pactados en el convenio para la promoción del sector turístico de A Coruña y su conectividad aérea.

