"Lleváis 40 años dando por el culo a la gente del campo": la crítica de un ganadero asturiano a Greenpeace

No es la primera vez que Nel Cañedo publica un vídeo en sus redes sociales criticando aquellos asuntos que le provocan malestar. El último tiene como protagonista a Greenpeace por su informe sobre la importancia del papel de la España rural frente a la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. "Mucho me toca los cojones que estos advenedizos que llevan 40 años dando por el culo a la gente del campo, ahora publiquen un informe donde dicen que la revitalización de la España rural es clave para la lucha contra el cambio climático", comienza diciendo en la grabación. Para Cañedo lo que hay que hacer es "fortalecer que la gente que vive en los pueblos tenga los mismos derechos y servicios que los que viven en el campo, fortelecer las pequeñas explotaciones ganaderas y agrícolas porque en los últimos 30 años se fue a un modelo de macroexplotaciones".

La explicación del cambio de modelo la ha apoyado pero ha recordado que "al pequeño agricultor rural agroganadero, la puntilla se la disteis vosotros. Vosotros y una pila de remoras que os rodean. Disteis la puntilla porque lleváis 40 años dando por culo a los productores del sector primario en España". Para justificar la crítica ha puesto varios ejemplos. "Habéis apoyado todas las medidas restrictivas que cambiaron por completo el modelo de pequeña explotación que había en España", entre ellas, la quema de arbustos. "Eso mantiene el monte limpio y evita un gran incendio forestal", ha argumentado o el estiércol porque "contamina los acuíferos, mierda para vosotros. Por poco que sean 30 vacas en una explotación, cagan mucho ¿a dónde vamos con ello? A una planta procesadora decís. Hay una en Cabrales y está llena, ¿qué hacemos los que vivimos alrededor? Las medidas restrcitivas de tirar el cuchu las apoyásteis vosotros", ha recordado.

Sin embargo, no se queda ahí. También ha señalado al lobo. "Ha sido la puntilla a la pequeña ganadería extensiva. Tenemos perros mastines, cierro a las ovejas todas las noches antes de que empiecen a parir y cuando lo hacen las llevo a una cuadra. El lobo me mató a una docena a las doce de la mañana con perros y no vi promulgaros en defensa del pequeño ganadero", ha recordado. Para este pastor asturiano la mayoría de los ganaderos de España son pequeños porque "un paisano que tiene 2.000 ovejas en Palencia es pequeño. No os vi criticar la protección integral del lobo porque sino van a acabar con nosotros y somos los que conservamos la biodiversidad; no, la biodiversidad la conservan los lobos. Hay que ser hipócrita", ha acusado.

El último apartado está destinado a la permacultura y agroecología, "la forma en la que llaman los listos a lo que hicieron nuestros bisabuelos para aprovechar todo lo que da la naturaleza para sobrevivir". Cañedo ha apuntado que hace un siglo había una docena de personas por casa y los niños que podían ir a la escuela lo hacían entre los seis y los quince años. A eso se sumaba que cuando salían de clase iban a segar. "Hoy en las casas somos uno o dos y a nadie se le ocurre poner a un crío a segar con 14 años. Tienes que volver a la Edad Media y tener 17 hijos para que te ayuden. Nuestros bisabuelos hacían permacultura porque no había más cojones, pero cuando llegaron los tractores compraron uno y cuando llegó la desbrozadora, la guadaña quedó para el museo. La revitalización de la España rural consiste para ellos en retroceder 200 años", ha concluido.