Ayuso asegura haber propuesto una cartilla COVID de vacunación hace un año cuando aún no había vacunas

Tras el anuncio de la aplicación del 'pasaporte COVID' en la Unión Europea a partir del 1 de julio, la presidenta autonómica de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado esta idea como suya, haciendo referencia a la cartilla COVID que ella propuso el verano pasado en Madrid.

"Hace casi un año propusimos una cartilla COVID que facilitara el movimiento de personas vacunadas. En aquel momento fue rechazada", ha incidido. Sin embargo, este documento no tenía la misma finalidad que el actual 'pasaporte COVID' ni iba destinado a "facilitar el movimiento de personas vacunadas", ya que el proceso de vacunación empezó meses más tarde, en diciembre de 2020.

¿Cuál era el objetivo de la cartilla COVID?

Frente al pasaporte COVID, que busca facilitar el movimiento entre países de la Unión Europea y otros países, como Estados Unidos o el Reino Unido, la cartilla COVID propuesta por Ayuso pretendía "evitar confinamientos" y que, así, las personas que hubieran pasado la enfermedad o se hubieran realizado una PCR pudieran aportar información.

Así, según indicaba la presidenta autonómica, quienes dispusieran de este documento podrían "seguir su vida normal". Esta medida, a la que se opuso el Ministerio de Sanidad, fue calificada incluso de discriminatoria.

En esto ha vuelto a incidir el periodista de ciencia Javier Salas a través de Twitter, que ha considerado que la cartilla COVID llegaba a incentivar el contagio "porque tendría ventajas".



En julio de 2020 no había vacunas



La medida tampoco se dirigía hacia los vacunados, a los que sí incluye el 'pasaporte COVID', junto a quienes también se incorporan los inmunizados por haber pasado la enfermedad y quienes se hayan realizado una prueba PCR. Esto evita también la discriminación con las personas vacunadas o inmunizadas por haber tenido ya la COVID-19.

En el caso de la cartilla COVID de Díaz Ayuso, iba destinada a quienes estaban inmunizados y no descartaba que pudiera ser necesaria "para empleos o lo que sea". Aunque también hacía referencia a quienes se hubieran sometido a pruebas de diagnóstico del SARS-CoV-2, esto implicaba que o enfermabas o pagabas por uno de estos test, ya que en julio de 2020 no había vacunas. De hecho, el proceso de vacunación no empezaría hasta finales de diciembre de ese año.