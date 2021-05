"Es como cuando cagas y limpias lo más gordo con una hoja seca, no vale": un ganadero sobre el 'Erasmus rural'

Nel Cañedo ha vuelto. Tras la crítica a Greenpeace, el pastor asturiano ha cargado con dureza contra el plan anunciado por la ministra Teresa Ribera para luchar contra la despoblación de algunas zonas de España. "El 'Erasmus rural' "es la solución definitiva a los problemas de la España vacía aunque eso requiere un matiz. La España vaciada no existe; es una morcilla, una falacia porque eso significa que la España rural es un páramo y no vive nadie. Que en una determinada zona se esté perdiendo población, y lo haga de una forma sangrante, no significa que no viva nadie. Aunque haya seis viejos, tienen las mismas obligaciones fiscales y legales que cualquier ciudadano español y, por tanto, deberíamos tener los mismos servicios, cosa que no es así. Por lo tanto es la España olvidada, denigrada, pobre, demodé", ha comenzado explicando en su vídeo.

Cañedo ha calificado de "parche" que los estudiantes trabajen tres meses en empresas asentadas en el medio rural. "Es como cuando tienes ganas de cagar y quitas lo más gordo con una hoja seca, vas para casa cagado. ¿De qué ostias sirve que los chavales universitarios vengan a a trabajar si en el momento que tengan que volar solos no van a poder?", se ha preguntado. Cañedo vive en Bobia de Abajo, un pueblo de 15-20 habitantes, donde en el último año han nacido cuatro niños que se juntan a otros cuatro que tienen entre 8 y 10 años. "Gente hay y trabajamos bien, pero el problema es que las empresas van a la quiebra porque cuesta el doble producirlo todo y tenemos las mismas cargas fiscales que los que viven en un centro urbano, señora Ribera", ha apuntado.

El pastor asturiano cree que no es de recibo que en los pueblos los servicios sean más caros. "¿Por qué cuesta casi el doble la luz en un medio rural que en la ciudad? Supongo que a la compañía eléctrica le costará más llegar hasta aquí y eso lo entiendo, pero para eso está el Gobierno, para subvencionar a la empresa igual que al ganadero lo está subvencionando para que produzca carne a un precio asequible y la gente no se muera de hambre. ¿De qué sirve si el día que pretendan establecerse tiene que pagar los mismos impuestos que pagan en Oviedo o Gijón y les sale al triple lo que quieren producir en su empresa? ¿De qué sirve que pongas medidas si en el Oriente tenemos un pediatra para cuatro concejos?", ha planteado.

La fórmula de realizar los escritos y los trámites administrativos de manera telemática tampoco convence a Cañedo. "Siete días y seis noches estuve para registrarme con la clave permanente de los cojones. ¿De qué sirven esas mierdas Teresa Ribera? Tienes que dar servicios e invertir. El dinero lo queréis para hacer exposiciones de mierda de Frida Kahlo. Está muy bien, pero habrá que gastarlo en cosas productivas. Tendréis que poner servicios como dios manda en los pueblos y, puede que entonces, venga la gente sin falta de hacer un Erasmus. No tiene por qué ser una empresa del sector primario porque hacen falta peluquerías, clínicas estéticas, pediatras, curas... pero si te acuerdas de nosotros para hacer la declaración de la renta y pagar la viñeta del coche, pues no vienen", ha concluido.