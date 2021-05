Asturias, potencia aldeana

"Asturias es una potencia aldeana". Con estas palabras el comisionado para el Reto Demográfico en el Principado, Jaime Izquierdo, habla del futuro de la aldea en la comunidad, una región donde el 67% de la superficie son territorios manejados por las aldeas. "Tenemos un potencial extraordinario", apunta Izquierdo "pero hay que superar la forma despectiva con la que nos referimos a las aldeas. En realidad son estructuras protourbanas que saben gestionar bien la naturaleza. Así reduces los problemas de cambio climático, mejoras la biodiversidad, das una estructura en mosaico al paisaje, generas productos con un altísimo valor añadido... Esa oportunidad está ahí dormida, pero no está perdida".

Izquierdo llegó en septiembre de 2019 a su cargo con un firme propósito: reconquistar la aldea para evitar la despoblación. Para ello sabe que hay que mejorar notablemente los servicios públicos y acercarlos a todos los pueblos de Asturias, aunque asegura que se trata de una tarea difícil en nuestra región por la dispersión de su población. Izquierdo asevera que "hay que redefinir el concepto de servicio público y sumar las nuevas infraestructuras que tienen que ver con las telecomunicaciones. Se necesita que llegue la fibra óptica a todos los puntos de Asturias, es fundamental para el desarrollo de la aldea. Hay buenas noticias en este sentido porque todos los indicadores apuntan en que en los próximos años esté solucionado. Vamos a ver, entonces, un renacimiento de las aldeas".

Las comunicaciones por carretera es otra de las preocupaciones de los asturianos que residen en el campo, como también lo es para los ganaderos el marco regulatorio sobre la gestión del lobo. Sobre este asunto Jaime Izquierdo afirma que "no se puede permitir que el lobo sea el que mande en el territorio, pero tenemos que admitir que es conflictivo. El lobo no puede tener un valor absoluto, no podemos volver al siglo XVI como algunos pretenden".

Jaime Izquierdo hace mención especial, cuando habla de despoblación, a los movimientos culturales que están surgiendo en algunos concejos de Asturias, polos de atracción para artistas que deciden asentarse en el campo. Y pone el ejemplo de Rodrigo Cuevas, que junto a Nacho Somovilla y Sergi Martín, han formado en Piloña la Asociación Cultural La Benéfica. Acaban de adquirir el viejo teatro de La Benéfica para convertirlo en centro cultural.

El comisionado para el Reto Demográfrico de Asturias será uno de los invitados del encuentro 'La España Vaciada' que la Cadena SER organiza el 28 de mayo en la Casa de Cultura de Lugo de Llanera.