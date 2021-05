Ponga, la joya natural que demanda mejores accesos y fibra óptica para atraer población

Al sureste de Asturias, a un paso de los Picos de Europa, se encuentra el concejo de Ponga. Este municipio está declarado Parque Natural y Reserva de la Biosfera y es un paraíso para el turismo activo, la ganadería y la agricultura. Con unos 600 habitantes, Ponga lucha contra dos problemas fundamentales para frenar la despoblación y el éxodo rural: los accesos y las telecomunicaciones. La carretera nacional N-625 y las regionales AS-261 y AS-339 son los principales accesos rodados al concejo. Los vecinos tienen, además, solo un autobús que lleva los adolescentes al instituto de Cangas de Onís y es el medio de transporte que, alguna vez, tienen que utilizar.

El otro gran problema al que se enfrenta Ponga para fijar población son las telecomunicaciones. La fibra no llega al concejo y según su alcaldesa, Marta Alonso, "para atraer a la gente a vivir aquí hacen falta servicios, sobre todo, telefonía móvil e Internet. Aquí tenemos a un periodista que trabaja para una radio mexicana y que entra todos los días en antena por internet. En los últimos meses hay personas que se han venido a vivir al concejo y teletrabajan desde casa. Son personas que pueden disfrutar del paisaje de Ponga en cuanto terminan su jornada laboral".

Vista panorámica concejo de Ponga / S.D.

Desde el consistorio intentan, entre otras cosas, que la Casa de Cultura esté acreditada para impartir allí los cursos de formación que habitualmente se imparten en el centro de Asturias. Y el Ayuntamiento, por su parte, imparte formación a vecinos sobre el acceso a la administración electrónica, para que no tengan que desplazarse a la hora de realizar cualquier trámite y lo puedan hacer vía internet.

Marta Alonso destaca más iniciativas municipales encaminadas a fijar población en el concejo: "Esta misma semana hemos iniciado las obras de una escuela de 0-3 para que parejas que quieran venir a vivir puedan hacerlo y conciliar la vida familiar y laboral, una escuela infantil que se complementa con el colegio público que tenemos". No es la única iniciativa, apunta, ya que "tenemos una página web www.vivirenponga.com en la que colgamos las casas que se venden en el municipio y desde junio, que la pusimos en marcha, se han vendido nueve. Pero no solo eso, también colgamos oferta pública de empleo y si algún particular necesita contratar a alguien también lo puede encontrar en nuestra página".

Vista panorámica concejo de Ponga / S.D.

La gestión del lobo es otra de las preocupaciones de un concejo en el que el sector agropecuario agrupa el 75% del empleo total, destacando la cabaña ganadera con una explotación para carne muy importante. La primera edil pongueta señala que "desde el Ayuntamiento seguiremos haciendo todo lo que podamos. Si tenemos que agradecerle a alguien el ser reserva de la Biosfera y Parque Natural en parte se lo debemos a los ganaderos. Queremos que haya un control del lobo que permita a los jóvenes ganaderos que se están instalando en el concejo poder tener un futuro". Marta Alonso afirma que tanto la administración local como la regional están haciendo sus reivindicaciones porque "en Madrid deben escuchar a la gente que está sufriendo el problema del lobo y ponerse en el lugar de esas personas. Para ellos es algo muy lejano y se permiten el lujo de tomar decisiones que nos afectan a todos sin tenernos en cuenta."

La alcaldesa de Ponga, Marta Alonso, será una de las invitadas del encuentro 'La España Vaciada' que la Cadena SER organiza el 28 de mayo en la Casa de Cultura de Lugo de Llanera.