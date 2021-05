Inés Rey, se muestra muy crítica con las voces que la han acusado de no defender el puerto de A Coruña

En el día después de la manifestación de la Comisión en Defensa do Común, la alcaldesa Inés Rey, se ha mostrado muy crítica con las voces que la han acusado de no defender el puerto y no acudir a la concentración que llegó hasta María Pita. Considera que se trató de un acción "preventiva" ya que asegura que son demandas que ella respalda y defiende desde alcaldía.

Marea Atlántica, por su parte, niega que esto sea así. Su portavoz María García pone de ejemplo la condonación de la deuda de la Autoridad Portuaria con Puertos del Estado por la construcción del Puerto Exterior.

Marea Atlántica califica como un éxito la manifestación de este domingo en defensa do porto contra la especulación, con apoyo de 60 entidades, y que según los organizadores reunió a cinco mil personas.