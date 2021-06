Los dolores de muelas del nuevo Deportivo

El Deportivo se mueve lento, pero con paso firme. Tras el anuncio de la piedra angular del proyecto, con la contratación del entrenador, el triunvirato formado por Borja Jiménez, Carlos Rosende y David Villasuso diseñan ya los cambios en la plantilla. Tras la salida de Nacho González, el club trabaja una importante operación salida. Se calcula que puede haber hasta siete marchas más. Una revolución en toda regla que pasa por renegociar contratos de la mayoría de los jugadores que se pretende que sigan en el proyecto y buscar salidas de los que el entrenador no ve que tengan hueco en la plantilla del año próximo. En el horizonte hay dos 'dolores de muelas' para el club: Diego Rolan y Fede Cartabia. Ambos, serán los protagonistas de los quebraderos de cabeza para las cuentas blanquiazules un verano más.

Un dubitativo final de liga para Rolan

El Deportivo cerró de la mano de Richard Barral la salida de Diego Rolan en el pasado mercado de invierno. De la Barrera se quedó sin el uruguayo, al que el Deportivo no se podía permitir. Del mismo modo que no lo pudo mantener en los dos cursos anteriores en Segunda. La antigua dirección deportiva logró un acuerdo de cesión con opción de compra no obligatoria. En el acuerdo de salida al fútbol egipcio se incluía que los africanos asumiesen parte de la ficha que el jugador ya había percibido en A Coruña. De esta forma, se amortizó, en parte, el impacto negativo que tuvo en las maltrechas arcas del club coruñés.

El dubitativo final de liga de Rolan con los egipcios del Pyramids pone en riesgo una posible permanencia de Rolan en ese equipo. La opción de compra, en caso de ser ejecutada, rondaría los dos millones de euros según aseguran fuentes consultadas por esta emisora. Sin embargo, en el final de liga, Diego Rolan fue perdiendo protagonismo.

Cartabia, prohibitivo un año más

El otro gran problema para el Deportivo vuelve a ser Fede Cartabia. En los últimos dos cursos, fue relativamente sencillo encontrar equipo para el argentino. Cedido en el Al-Ahli de Dubai, Barral rubricó en verano una salida sin opción de compra pero con un bonus por partidos. El Deportivo intenta ahora negociar un traspaso para desprenderse del jugador. Cartabia, cuyo sueldo supera el millón de euros, es absolutamente prohibitivo en esos términos para el club y para sus planes de futuro.

Un problema de número

Al margen de los descartes que haga el club por motivos deportivos, en la Plaza de Pontevedra deben acometer también salidas por cuestión numérica. O bien despidos o bien lograr salidas a otros clubes. El borrador de la nueva Primera Federación, que todavía no es oficial, pero que ya se trasladó hace varias semanas a los clubes, cifra en un máximo de 21 jugadores de campo y tres porteros los que puede tener cada plantilla. De ellos, como máximo 16 deben ser mayores de 23 años (si cuentas con tres porteros) o 15 si no es el caso. Ahí reside uno de los grandes problemas del Depor, que debe dar salidas antes de contratar a nuevos futbolistas. Ahora mismo sólo hay tres jugadores con cartel de sub 23 con contrato para el próximo año: los canteranos Jorge Valín, Yago Gandoy y el portero Pablo Brea.

Los jugadores con contrato en el Deportivo 2021-2022

Portería: Carlos Abad , Lucho García y Pablo Brea (sub 23). Defensas: Salva Ruiz, Bóveda, Granero, Héctor Hernández y Jorge Valin. Medios: Uche, Alex, Celso Borges, Villares, Yago Gandoy ( sub 23) Galan, Keko, Fede Cartabia. Delanteros: Beauvue, Adri Castro y Diego Rolan.