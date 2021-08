Las cámaras delatan a una piloñesa que denunció un falso secuestro

La Guardia Civil ha abierto una investigación en Asturias ante un rocambolesco caso por un supuesto delito de simulación de secuestro. La sospechosa es una mujer de 51 años, vecina de Piloña, a la que los agentes habían rescatado a finales de junio después de que su hija denunciara que se encontraba prisionera y maniatada en la cabina de un camión, propiedad de una ex pareja sentimental, en la localidad de Soto de Ribera (Ribera de Arriba). Los agentes sospecharon al encontrarse a la mujer en el asiento de un turismo -no de un camión- y con las muñecas sujetas al volante mediante unas bridas cerradas en falso que no ejercían ninguna función. La mujer aseguraba haber sido abordada por un hombre en Gijón que, con coacciones, la había obligado a conducir hasta el punto donde la encontraron los agentes.

Al final la han delatado una pésima preparación del plan y sobre todo las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana que la captaron llegando a Soto de Ribera al volante de su coche, realizando unas compras e incluso lavando el coche. Y es que si a uno le secuestran, mejor que le pillen con el coche en perfecto estado de revista.