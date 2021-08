El sumario confirma que uno de los agresores se refirió a Samuel como "maricón" y "maricón de mierda"

El sumario del Caso Samuel sigue arrojando escalofriantes datos. Una de las cuestiones que recoge, según la policía, es que uno de los detenidos por la paliza mortal se refirió a la víctima como "maricón" y "maricón de mierda", en la reunión que mantuvieron algunos de los agresores una hora y media después de que se produjesen los hechos. La Policía Judicial asegura que se produjo esta reunión y también su contenido tras la declaración de los hasta ahora 43 testigos. Esta mañana el delegado del Gobierno, José Miñones, confirmaba que las testificales continúan y aún no ha finalizado tampoco el volcado de las imágenes de los dispositivos móviles.

El volcado de los teléfonos móviles de los detenidos es otra de las claves del futuro de la investigación, a pesar de que cuando entregaron a los agentes sus dispositivos ya habían borrado algunas conversaciones que están intentando recuperar. Un volumen de fotos que supera las 4.000.

El móvil de Samuel es irrecuperable ya que el cuarto detenido lo tiró a un contenedor dos días después de la agresión, sabiendo que podía ser una prueba y no lo contó hasta días después. En el sumario, aparecen al menos otros dos jóvenes identificados por testigos, que no han sido detenidos, porque no se ha acreditado su participación en la agresión mortal.

A pesar de que la instructora del caso levantó lunes el secreto de sumario, la investigación sigue abierta y no se descarta nuevas detenciones.