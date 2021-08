El Concello de A Coruña se ciñe a respetar la instrucción en el Caso Samuel Luiz

El Concello de A Coruña ha mostrado hoy su respeto a la instrucción de Caso Samuel Luiz, después de que la Fiscalía, y tras ella la acusación particular y la popular hayan solicitado a la jueza que a los cuatro adultos, tres hombres y una mujer, detenidos por el terrible crimen se les acuse de un delito de asesinato y no de homicidio. Será la magistrada quien lo determine cuando sea el juicio. Un suceso que generó una tremenda convulsión entre la sociedad, no sólo entre la coruñesa, sino en toda la de toda España.

La Audiencia Provincial desestimaba en las últimas horas el recurso presentado por uno de los detenidos para salir de prisión provisional.

La Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual (ALAS Coruña) se ha personado como acusación popular al considerar que Samuel es una víctima de la homofobia y por tanto hay un delito de odio.

Acusación particular, representada por la familia de Samuel Luiz y también por Ibrahima, el hombre senegalés que intentó protegerle incluso con su propio cuerpo, y acusación popular coincidieron con la Fiscalía en solicitar que se les acuse de asesinato y no de homicidio. Recordamos que tres están ya en prisión, la chica en libertad con cargos y dos de en un centro de menores. La investigación sigue abierta y podría haber mas detenidos en las próximas horas.