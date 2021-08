Manuel Pablo se marca como objetivo "preparar a los juveniles para el salto al primer equipo"

Una de las noticias bomba del verano fue el adiós de Valerón en el banquillo del Deportivo Fabril. El canario abandonó sólo un año después el proyecto que había iniciado el curso pasado. El Flaco alegó motivos personales a la hora de solicitar la rescisión de su contrato. En ese momento, se produjo el cambio en el Fabril con la promoción de Gilsanz y de su cuerpo técnico y la oportunidad para Manuel Pablo García en el banquillo del equipo juvenil.

El legendario ex capitán del Deportivo atendió este miércoles la llamada de Radio Coruña donde habló de sus objetivos en el banquillo que deja vacante Óscar Gilsanz. “Estoy muy contento. Es lo que estaba esperando. Ya quería y ya me picaba. Muy contento por el equipo que me han dado, muy trabajadores aunque estamos con problemas por lesiones y casos de Covid”, explicó en Radio Coruña.

La salida de Valerón

Sorprendió a todos la marcha del “Flaco”. Su salida se debió, aseguró Manuel Pablo, a motivos personales de índole familiar. La enfermedad de un familiar cercano hizo que la vida profesional del canario se dirigiese a su tierra de origen de nuevo. “Me sorprendió, pero cuando no me hablaba de fechas… se que la madre estuvo ingresada. Y querría estar en casa. Nos sorprendió a todos”, confesó.

Jugar la Youth League

El Deportivo Juvenil participará este año por primera vez en su historia en la prestigiosa Youth League. La Champions League de los juveniles tiene un hueco para el Dépor de Manuel Pablo, que aseguró que le motiva especialmente ese momento. “Es una competición de las más bonitas. Y es algo ilusionarte para todos”, afirma.

Objetivos y estilo de su equipo

Explicó el canario en Coruña Deportiva que el Juvenil A blanquiazul busca une estilo de fútbol alegre y combinado. “Intentar ser combinitativos, jugar desde atrás y apretar lo más arriba posible. Si tú compites bien, haces que se fijen en tus jugadores y que ellos tengan un rendimiento que puedan dar el salto y no se les note falta de fuerza o de conceptos. El objetivo es que si esos jugadores los necesitan los de equipos superiores estén igual de preparados que el resto”, asegura el de Bañaderos.

Por último, destacó Manuel Pablo que la presencia en el primer equipo y en los planes de Borja Jiménez de algunos de los juveniles es un aliciente para los chavales que vienen desde atrás. Ven así un espejo en gente como Noel, Trilli y compañía. “Que vean que se está hablando de esos jugadores que el año pasado jugaban con ellos y que ahora sean portada y salgan en la prensa".