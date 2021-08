Detectan, por primera vez en cárceles de Málaga, droga impregnada en folios

Detectada, por primera vez en cárceles de la provincia de Málaga, la denominada sustancia 'papel' considerada de alta toxicidad. Una droga impregnada en folios que los presos han logrado introducir en diferentes módulos para su consumo pero que pueden provocar importantes secuelas.

Instituciones Pentenciarias ha confirma a SER Málaga que tras la incautación en la cárcel de Alhaurín de la Torre del material éste ha sido remitido para su análisis para conocer la composición exacta de la sustancia "porque desconocemos, ahora mismo, en qué consiste pero su efecto es similar al consumo" de estupefacientes como el popper.

Funcionarios de la prisión malagueña (Centro Penitenciario Málaga I) incautaron la sustancia hace varias semanas a algunos internos que han tenido que ser atendidos por el personal sanitario tras su consumo. La dirección de la prisión malagueña, con los medios con los que cuenta, ha sido incapaz de concretar la composición de esta sustancia. Por eso ha sido necesario remitir a Madrid unas muestras para su detallado análisis. No se descarta incluso que la reciente muerte de un interno (el pasado 22 julio tal como ya avanzó la SER) sea consecuencia del consumo de 'papel'

"Los internos siempre intentan burlar la seguridad en los Centros Penitenciarios para introducir sustancias u objetos prohibidos y en este caso su detección es bastante complicada. Sustancia que nos tiene muy preocupados", asegura, en declaraciones a SER Málaga, Rafael Paniza, secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP)

"Desconocemos el tipo de sustancia de la que se trata pero sí podemos afirmar que su toxicidad es muy elevada. Un interno dijo que había visto la muerte cerca tras consumir dicha sustancia y agradecía el trabajo y la labor de funcionarios y profesionales sanitarios, reconociendo que le habían salvado la vida", discribe el integrante de APFP.

"Instituciones Penitenciarias sigue en su línea de obviar las justas reivindicaciones de cara a mejorar el trabajo que ofrecemos ( equiparación salarial, estatuto propio, agentes de la autoridad entre otras) pero la realidad es bien distinta y cada vez nos resulta más difícil trabajar con la política penitenciaria instaurada durante esta legislatura, política basada en el buenismo", añade el funcionario.

"Mientras no llegue un Ministro de Interior y Secretario General que reconozcan la importancia del trabajo que se realiza en los Centros Penitenciarios de cara a la seguridad de la sociedad y entiendan que hay muchos internos que ponen en serio peligro a los diversos profesionales e internos y por ende la seguridad, esta Institución seguirá en caída libre. No todo el mundo está dispuesto a reinsertarse, esa es la realidad. Ese tipo de internos como los que con el tráfico de ese tipo de sustancias quieren obtener un alto beneficio económico, intentaran poner en jaque nuestra labor. Por último, me gustaría recalcar la profesionalidad de todos mis compañeros ante un trabajo tan penoso y hostil", concluye el secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones