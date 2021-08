Tercera noche en vela con momentos complicados en Burgohondo y Navalacruz

Ávila vive su tercera noche en vela por el gravísimo incendio que asola parte de la provincia y que sigue sin controlarse pese a los esfuerzos del operativo de extinción. Unas 500 personas han trabajado durante la madrugada y han podido contener el fuego excepto en dos zonas, en las proximidades de Burgohondo y en un pinar de Navalacruz, donde ha habido un avance de las llamas.

A la una de la madrugada bajó la velocidad del viento y eso ha ayudado a las cuadrillas de tierra que van a ser relevadas tras una noche de intenso trabajo. Con las primeras luces comienza de nuevo el trabajo de los medios aéreos.

El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, confía en que "hoy será un día importante y seguramente estemos en condiciones de afirmar que el incendio está perimetrado. Lo que será más complicado será su estabilización porque todavía hay llama latente aparte de la llama viva que se percibe visualmente".

Y advierte de que "el incendio va a estar con nosotros no días sino semanas. Habrá reproducciones, hay tierra por encima de los rescoldos, y vamos a tener días de sustos".

José Francisco Hernández ha agradecido la información que proporcionan los vecinos de los municipios afectados "por su conocimiento del terreno", pero deja claro que la prioridad es no poner vidas en riesgo. "La persona que quiere acudir al monte, en muchas ocasiones para salvar sus propiedades, el bosque, lo más querido, lo hace no equipado y seguramente no en las mejores condiciones emocionales", explica. Eso les expone al peligro, no solo a ellos sino también a los profesionales que dejarían de hacer su trabajo para garantizar la seguridad de los voluntarios.

El drama de los ganaderos

La pérdida de la riqueza medioambiental en toda la zona arrasada por las llamas es un drama colectivo. Pero también un drama personal para los propietarios de los terrenos y para los ganaderos. Éstos últimos han sufrido por la integridad de sus animales y tienen por delante tiempos difíciles para su mantenimiento.

De forma espontánea numerosos ciudadanos y empresarios han iniciado una ola de solidaridad que se ha extendido a través de las redes sociales para ayudar a los damnificados por el incendio. Finalmente la Diputación Provincial ha puesto en marcha un dispositivo para coordinar ese movimiento altruista que se estaba produciendo desde el domingo y ha habilitado la dirección de correo electrónico ayudaincendio@diputacionavila.es, así como el teléfono 920 357 313.

De este modo, todas las personas que, o bien necesiten ayuda o bien quieran realizar una donación, puede ponerse en contacto con la Diputación de Ávila, que facilitará las acciones necesarias para recibir y hacer entrega de las ayudas.

En este sentido, el diputado responsable del Área de Desarrollo Rural, Jesús Martín, alcalde de Solosancho, ha explicado que “se trata de la primera acción extraordinaria en esta materia que se establece por parte de la Diputación, escuchando las necesidades de las Organizaciones Profesionales Agrarias de la provincia, y atendiendo su preocupación, que se llevará cabo en coordinación con los ayuntamientos de los municipios afectados”.

“Con ella”, ha indicado Martín, “estamos tratando de canalizar una ola de solidaridad que está viéndose en la provincia, y que no solo llega de otros ganaderos abulenses, sino de ganaderos del resto de Castilla y León y del resto de España, ofreciendo forraje, paja o pienso para el ganado”