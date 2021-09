Suspendidas las visitas guiadas a las Tablas de Daimiel por la falta de agua en el Parque

Aunque nos esperan días de intensas y fuertes precipitaciones en el inicio del año hidrológico, nos hacemos eco de una triste decisión: desde este miércoles se suspenden las visitas guiadas al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

Imagen de una de las lagunas secas, en el entorno del Parque / Ecodestinos

La imagen a lo largo y ancho de sus más de 3000 has es desoladora; prácticamente secas, ni siquiera hay agua en la zona de pasarelas y en algunos tramos subyace un mal olor que no pasa desapercibido. A todo ello hay que añadir el silencio absoluto, ni el fluir del agua de las lagunas ni el el sonido habitual de las aves como el conocido pato colorado.

Imagen de una laguna en el Parque Nacional / Ecodestinos

Es la primera vez en la historia que se interrumpen estas visitas. Sin agua y sin fauna, no se dan las condiciones adecuadas para llevar turistas porque "nos hemos quedado sin recurso turístico", asegura Jesús Pozuelo gerente de la empresa Eco destinos - que organiza desde hace dos décadas las visitas guiadas- y presidente de la Asociación de Turismo de Daimiel.

Asegura que aun tras la pandemia, han mantenido el servicio, incluso con 2 visitantes, tirando de la historia del entorno, declarado Parque Nacional en 1973 y catalogado como reserva de la biosfera desde 1981. El representante de Ecodestinos hacía hincapié que hace 20 años cuando se produjeron los incendios de turbas, no se interrumpieron las visitas.

El representante de la Asociación urge a las Administraciones que actuen, con diligencia -recordemos que el Ayuntamiento viene pidiendo un trasvase desde la cabecera del Tajo,- porque se está incumpliendo el Plan de Uso y Gestión que establece que no deben permanecer por debajo de las 600 hectáreas. No entiende porqué no se ha realizado esa derivación cuando en la primavera después del temporal de Filomena, se acumuló agua en el Giguela a 25 kms.

Imagen de la zona de aparcamiento junto al centro de visitantes de las Tablas de Daimiel / Ecodestinos

Recordemos que el Parque se nutre de aguas subterráneas, especialmente de que se inunden los Ojos del Guadiana, que desde 2010 no han vuelto a manar. Sobre un total de 3.030 has de superficie y 1.750 inundables el nivel ha descendido, de forma notable, en los últimos 2 años hasta quedar con apenas un 3% de esa superficie con un hilo de agua, unas 60 has.

Imagen de archivo, de la zona de los Ojos del Guadiana / Web Parque Nacional Tablas de Daimiel

Las Tablas vienen recibiendo de media 150.000 visitantes por año y se estima que este año ronde los 130.000. En sus mejores momentos, hace 20 años, alcanzó los 400.000.