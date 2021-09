Lambda constata un aumento de las agresiones homófobas en los últimos meses

Los colectivos LGTB se manifiestan este sábado a las siete de la tarde en València y en otras ciudades de España después del aumento de las agresiones homófobas de los últimos meses: la última que conocemos fue este mismo martes, en la plaza Honduras de la ciudad, donde agredieron a un joven trans, según denunció él mismo, por su orientación sexual. El coordinador general de Lambda (el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), Fran Fernández, asegura, en declaraciones a la SER, que es momento de decir basta para frenar estas agresiones.

Fernández aclara que no hay que lanzar mensajes alarmistas: València sigue siendo una ciudad segura para el colectivo, pero es verdad que cada vez más personas no se sienten cómodas en determinadas situaciones por pequeños grupos de personas, homófobas, que no comprenden la diversidad. Fernández explica que hay mucho malestar por el aumento de agresiones homófobas, y llama a toda la sociedad a sumarse esta tarde a la concentración para lanzar un mensaje de unidad contra la LGTBfobia.

"Unos apuntan, y otros disparan"

Fran Fernández tiene claro que los discursos que fomentan el odio por parte de la extrema derecha potencian las agresiones, y se suma al mensaje que lanzó la vicepresidenta Mónica Oltra este miércoles en La Ventana Comunitat Valenciana: unos apuntan con palabras, y otros disparan con agresiones.

Fernández no cree perjudique al colectivo la denuncia del joven madrileño que aseguró haber sido víctima de una agresión homófoba y, dos días después, rectificó y negó los hechos, ya que -según afirma- las personas que niegan las agresiones homófobas "son las mismas que niegan la violencia de género aferrándose al ínfimo porcentaje de denuncias falsas que se producen".

A la concentración de este sábado por la tarde en contra de la homofobia en la plaza del Cedro de València también se han sumado administraciones públicas como el Consell o el Gobierno local de València.