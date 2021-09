Ayuso encarga un 'suplente' para dirigir Telemadrid por si cae su administrador provisional

En el Gobierno madrileño hay un temor, real, de que VOX no acabe ratificando al administrador provisional de Telemadrid, José Antonio Sánchez – nombrado a dedo gracias la reforma del PP-. Esa votación definitiva se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre en el pleno de la Asamblea de Madrid y la victoria del Partido Popular está en el aire.

A solo unos días de que se produzca esa votación, ese miedo ha llevado al gobierno de Ayuso a activar una maquinaria de forma precipitada. La Comunidad de Madrid ha encargado al Consejo de Administración de Telemadrid que elija a un “administrador suplente” para evitar "acefalias", es decir, que la dirección de la cadena pública se quede sin jefe, si finalmente VOX culmina su órdago y no da su apoyo a José Antonio Sánchez. Ese encargo es el que firmó de su puño y letra la Presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso en la Junta General Extraordinaria de Telemadrid, que presidió el pasado 8 de septiembre. El acta, a la que ha tenido acceso Radio Madrid, dice claramente que ese suplente debe ser “un directivo” de la cadena, que deberá ser elegido para garantizar su funcionalidad "con competencias transversales en los supuestos de vacancias del Director General o en su caso, del Admisnitrador Provisional", supuestos que no recoge la reforma de la Ley de Telemadrid, que el PP aprobó por la vía exprés en esta legislatura (por lectura única). Ese candidato a suplente, según varias fuentes, podría ser Ana Civera, actual directora corporativa – no fue cesada a diferencia del resto de la cúpula de Telemadrid- y, además, mano derecha de José Antonio Sánchez cuando se ejecutó el demoledor ERE de Telemadrid, que llevó a 900 personas a la calle.

El Gobierno de Ayuso busca ahora a un suplente del suplente para tapar los ángulos muertos que ha provocado su propia reforma de la Ley de Telemadrid. El nuevo texto no dice nada, no aclara, qué pasaría si la Asamblea de Madrid no ratifica a ese administrador provisional. Ni siquiera el portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio fue capaz de explicar cómo se actuaría en ese escenario. Ante ese limbo normativo, la Comunidad de Madrid se ha visto obligada a poner un parche, de ahí, que haya ordenado al Consejo de Administración que elija a ese administrador suplente, un cargo que no está contemplado en la Ley de Telemadrid, aunque el Gobierno madrileño se remite a la Ley de Sociedades de Capital para recurrir a esa figura. También lo hace para imponer una orden al Consejo de Administración, algo que la propia Ley de Telemadrid prohíbe porque en su artículo 17.4 dice claramente que "los miembros del Consejo de Administración en el ejercicio de su cargo actuarán con plena independencia y neutralidad, sin que puedan recibir instrucciones, directrices o cualquier otra clase de indicación del Gobierno de la Comunidad, de la Administración, de los partidos políticos o de otras instituciones o entidades".

La Comunidad de Madrid pretende resolver a marchas forzadas este problema. La prueba es que este próximo miércoles se ha convocado un Consejo Extraordinario para que se nombre ya al suplente de José Antonio Sánchez, en el caso de que no sea ratificado por mayoría simple en la Asamblea. El PP necesita, sí o sí, los votos de VOX para conseguir la mayoría simple que marca la ley, pero su socio preferente de la ultraderecha no parece dispuesto a dar su apoyo a cambio de nada. Los nervios son reales. Según han confirmado a la SER varias fuentes, el pasado viernes, el viceconsejero de presidencia mantuvo una reunión con la presidenta del Consejo de Administración de Telemadrid, Celia Ferrero, en la que le reconoció que “hay una posibilidad alta de que el administrador no sea ratificado”.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con la Consejería de Presidencia, desde el departamento que dirige Enrique López solo explican que la presidenta madrileña ha hecho este encargo “para garantizar el funcionamiento ordinario del ente público ante posibles situaciones provocadas por renuncias, dimisiones o momentos en los que haya que suplir a la dirección”.

José Antonio Sánchez dirige Telemadrid en una anomalía normativa desde el pasado 17 de julio porque desde que aterrizó, sin ser ratificado por la Asamblea como exige la ley, ha tomado todo tipo de decisiones, como cesar a todos los presentadores de informativos o cesar a la dirección que fue nombrada por su predecesor. Muchos se preguntan qué pasará con todos esos ceses en el caso de que finalmente José Antonio Sánchez no reciba el el visto bueno del parlamento madrileño.