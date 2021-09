De la pirámide de Chichén Itzá a la carpa del Circo del Sol

En menos de 24 horas el entorno de Nacho Cano ha confirmado y desmentido una información. Después de confirmar la construcción de una pirámide para representar su musical sobre Hernán Cortés -que comenzaría sus representaciones en 2022- ahora las mismas fuentes matizan que, en realidad, será una carpa similar a las del Circo del Sol.

El proyecto, que tramita el Ayuntamiento de Madrid en una finca pública cedida mediante el pago de un canon, es una incógnita si nos atenemos a los datos que facilita el departamento de Urbanismo. El concejal de Ciudadanos, Mariano Fuentes, no ha querido aclarar la forma que tendrá la estructura, es decir, ni confirma ni desmiente que se trate de una carpa o de una pirámide azteca.

El delegado de Urbanismo ha declarado que el proyecto aún no tiene fijada la forma, dado que el expediente se encuentra actualmente en fase de estudio. Fuentes ha afirmado que el montaje será provisional y que durará como máximo cuatro años. "Los remates exteriores serán de decoración. La imagen final del proyecto todavía está en estudio. De hecho, aún no se sabe si será una pirámide o una carpa. Es una imagen de una infografía que todavía no es definitiva", ha apuntado el delegado.

Según los datos avanzados por el periódico vecinal de Hortaleza y que dio por bueno el equipo de Nacho Cano, la idea es levantar en ese terreno de unos 20.000 metros cuadrados, una pirámide y otras estructuras junto a un aparcamiento para vehículos. Fuentes, niega las acusaciones de la oposición y afirma que la construcción de ese aparcamiento está contemplada en la concesión de carácter cultural que se le ha dado al ex de Mecano.

El delegado de Urbanismo ha insistido en que el proyecto no variará de manera definitiva el urbanismo del distrito de Hortaleza. "Hay que tranquilizar a los vecinos: una vez finalice la producción musical, la parcela del aparcamiento quedará libre también y tendrá otro tipo de uso", ha asegurado.