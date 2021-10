Ruth Ortiz, madre de Ruth y José: "Las víctimas de violencia vicaria estamos desprotegidas"

Ruth Ortiz lleva 10 años sin sus hijos. Su caso fue un antes y un después en España para reconocer la peor cara de una violencia que entonces no se nombraba: la violencia vicaria. Tras el shock provocado por el asesinato de los pequeños Ruth, de seis años, y José, de dos, en Córdoba a manos de José Bretón, el 8 de octubre de 2011, se encontró con una dura realidad. Ella, oficialmente, no fue considerada víctima.

"Cuando empiezas a necesitar una serie de recursos y ayudas te das cuenta que para la ley y para la sociedad no eras víctima. Y eso me chocó muchísimo. En cuanto fui consciente, quise cambiar esto para que todas las mujeres que pasaran por lo mismo fuéramos reconocidas como víctimas de violencia de género", ha explicado Ortiz, que ha accedido a hablar sobre esta cuestión en Hoy por Hoy Córdoba.

"No había ayuda psicológica"

Durante los días que pasaron desde la desaparición de los niños, finalmente asesinados por su padre, no tuvieron acceso a recursos específicos. "No había ayuda psicológica para atenderme a mí y a mi familia. Y tuvo que venir un amigo de una amiga, que era psicólogo, para verme".

Y por eso, cuando pudo tomar algo de fuerza, Ruth peleó para que las madres cuyos hijos fueron asesinados fueran consideradas víctimas en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, algo que se consiguió en 2017.

La madre de Ruth y José cree que aún quedan muchas cosas que mejorar. Desde el sistema de indemnizaciones al acceso al mundo laboral. Para lo que necesitan herramientas específicas que faciliten su incorporación al trabajo, como otros colectivos vulnerables, "ya que tenemos que continuar viviendo con un dolor y unas circunstancias que no son normales".

Dolor "profundo" para toda la vida

"No hay nada real que a la hora de la verdad nos facilite la vida. Porque por las víctimas mortales de la violencia de género, desgraciadamente, no se puede hacer nada. Solo prevenir que no ocurra. Pero es que en nuestro caso, nosotras tenemos que seguir viviendo, han asesinado a nuestros hijos, pero tenemos que seguir viviendo". Reconoce que, como secuela, sufren un dolor "profundo" que las acompañará durante toda la vida.

Ruth Ortiz ha agradecido a Córdoba el apoyo que recibió en aquellos terribles días de búsqueda y durante el largo periodo que terminó con la condena a José Bretón. "Córdoba estuvo conmigo desde primera hora. Siempre me he sentido de Huelva y también de Córdoba porque fueron muchos años los que viví allí. Solo tengo palabras de agradecimiento para Córdoba y para todos los que me ayudaron".