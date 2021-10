¿Qué pasa con la mascota cuando un matrimonio o una pareja se separa?

Hace apenas unos días, la Comisión de Justicia del Congreso aprobaba la Proposición de Ley de modificación del Código Civil sobre el régimen jurídico de los animales mediante la que dejaban de ser considerados cosas o bienes inmuebles para convertirse en seres vivientes. De esta manera, los perros, gatos y demás mascotas dejarán de ser susceptibles de formar parte de las herencias, embargos o cualquier trato de divorcio.

¿Qué pasará a partir de ahora? Desde el momento en el que el Senado apruebe esta Proposición de Ley, los perros pasarán a ser considerados seres sintientes y, por consiguiente, se les atribuirán sus propios derechos. Según explica la abogada experta en familia del despacho Vestalia Asociados Delia Rodríguez en declaraciones a Hoy por Hoy Madrid, a partir de ahora deberá decidirse la custodia de los mismos, el régimen de visitas e incluso sus gastos de manutención.

El caso de 'Cachas': así podría ser a partir de ahora

A pesar de que esta norma todavía no ha entrado todavía en vigor, ya existen algunos precedentes que nos pueden ayudar a vaticinar lo que pasará en un futuro no muy lejano. Hace ya varios años, en 2019, conocíamos la historia del perro Cachas, quien acabó teniendo una custodia compartida después de que un juez de Valladolid determinara que un perro no era una cosa, sino un ser dotado de sensibilidad.

De esta manera, el perro pasa seis meses del año junto a su dueño en Alicante y otros seis en Valladolid junto a su dueña. Respecto a los gastos de atención sanitaria, veterinario, vacunas y otros extraordinarios, el juez determinó que serían sufragados al 50% entre los dos propietarios previa justificación documental de los mismos. No así los relativos a la comida o peluquería, que serán asumidos por cada parte durante su periodo de posesión.

Las mascotas siempre estarán con los niños en caso de que los haya

Respecto al hecho de que además de niños haya animales de compañía por el medio, Delia Rodríguez explica que las familias que vayan a divorciarse podrán introducir una cláusula en la que quedará estipulado que las estancias del animal de compañía que suele coincidir con el modelo de custodia de los niños. De esta manera, estos no se separarán en ningún momento de sus mascotas y podrán disfrutar de las mismas durante todo el año.

Bajo el punto de vista de la abogada, este nueva reforma ayudará a tramitar este tipo de decisiones de manera mucho más rápida y sencilla que actual. Algo que bajo su punto de vista era muy necesario teniendo en cuenta que España es el país europeo el que podemos encontrar más mascotas. Por lo tanto, y dado que este tipo de situaciones serán cada vez más frecuentes en términos de divorcio, esta nueva reforma será clave para la resolución de las mismas.