Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido este mediodía en Zubieta para analizar la visita del Mallorca a Anoeta.

La lesión de Mikel Oyarzabal

El propio club ha emitido un comunicado en el que informaba que, durante el entrenamiento de este viernes, Mikel Oyarzabal ha sufrido una lesión en el músculo bíceps femoral derecho. La vuelta a sus actividades habituales será progresiva, según ha informado el club.

"Nunca lo vamos a saber, ni yo ni el cuerpo médico. Nadie tiene la varita mágica. Cuantos más partidos y más carga al nivel de exigencia de Mikel Oyarzabal, hay más probabilidades de que se lesione. Pero ha sido una acción aislada, que si no le llega a dar, seguramente igual estamos hablando de que no se lesiona en los dos próximos meses. Ha sentido molestias. Si de algo estaba cargado era de gemelos, no de isquios, ha trabajado y se ha cuidado más que nunca. pero lo que ha demostrado es que es humano".

Preocupación por la lesión de Oyarzabal

"Si me lo preguntas a mí ninguna, porque Mikel Oyarzabal para mañana no está, y ya está. Y no voy a descubrir ahora lo bueno que es Mikel. Pero nos confundimos si pensamos que solo con Mikel vamos a lograr grandes resultados, porque es humano. lo bueno es que somos muchos buenos jugadores, hay muchos jugadores diferenciales, pero deben aparecer. lo que tiene Mikel es que siempre aparece. Este tipo de adversidades lo que hace es activarnos y hacernos grandes".

Qué tiene Oyarzabal

"Es algo muscular, mi opinión después de hablarlo con él, pero las sensaciones del jugador engañan poco, dice que es un rotura en el isquio, vamos a esperar a que sea pequeña y que esté poco tiempo fuera del terreno de juego".

La celebración de la Copa

"Cuando me preguntaron dije que lo menos posible, cuanta menos distracción mejor, está claro que hay que ofrecer la copa y celebrarla con la afición, pero ya está, luego tenemos un partido muy importante, y estoy seguro que la afición piensa como yo y tiene igual de claro que el partido es muy difícil y que hay que estar centrado en ese partido".

Vuelta de Silva

"Todavía es pronto, porque es la primera semana tras la lesión, pero si está convocado es porque puede aportar. Queremos ser claros. La lesión de Mikel Oyarzabal podíamos tranquilamente no decirla y no dar pistas al rival. Y el club creo que no somos así. David Silva es su primera semana, igual que la de Sorloth, si entran en convocatoria es porque están disponibles, pero quizá sea pronto para que jueguen los 90 minutos".

El Mallorca, rival de esta semana

"Va a intentar darle continuidad a lo que están haciendo. mantiene mucho de los del año pasado del ascenso, con el mismo entrenador. un equipo muy valiente a la hora de jugar, con muy buenos jugadores. Fuera de casa les está costando puntuar, pero no porque haga malos partidos y porque no compita. Nos va a complicar la vida como todos los equipos, porque a todos los equipos les cuesta puntuar. Pero jugamos en casa y queremos ganar a través del juego pero sino con garra y energía y con el apoyo de la afición porque es importante seguir con esta dinámica sin estar en nuestro mejor momento".

Halagos de Luís García Plaza

"Se lo agradezco, no es el primero que lo dice. pero solemos decir que los halagos debilitan. no es el caso, porque entendemos en el club desde hace años que se trabaja bien. y da la causalidad de que el primer equipo y el segundo están en un momento dulce, y eso puede llamar más la atención fuera. Pero son ciclos, y ahora se está trabajando bien en el club".

Anoeta al 100% de aforo

"Es un partido especial por la vuelta de toda la afición, a la que hemos echado mucho de menos. Se ha notado mucho su apoyo sin estar el aforo completo, y que quiero que se vayan con orgullo de su equipo pase lo que pase. Esperemos que con ese ambientazo que va a haber podemos dar continuidad a la gran dinámica que estamos llevando en casa".

Importancia de Silva

"Si no es Silva, el rival esta pendiente de Merino, o Portu o Januzaj... el equipo tienes muchos focos en los que fijarse. Claro que es diferencial porque es capaz de hacer cosas diferentes. Del resto tenemos que conseguir que sean igual de peligrosos que estos jugadores diferenciales".

Ser líderes en solitario

"Paso absolutamente de eso. De lo que no tengo que pasar es de preparar bien el partido y que los jugadores den su mejor nivel. Y que la gente salga orgullosa del estadio. Ser primeros es anecdótico ahora. Prefiero perder los próximos cinco partidos si luego terminamos entre los cuatro primeros".

Menos días de descanso que sus rivales

"No me merece ninguna opinión, porque es el calendario, estamos jugando Europa y así toca. Ninguna excusa".