Manuel Pablo: "Lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas"

El Deportivo jugará este miércoles (20:00h) en Riazor el partido de vuelta de la Youth League ante el Pogoń Szczecin de Polonia. Los de Manuel Pablo tendrán que remontar un 3-0 adverso para poder pasar de la primera ronda del torneo europeo. El Depor, que se estrena en la Champions Juvenil, tendrá un reto mayúsculo ante el campeón de Polonia. "Lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas. Esperemos que sea una gran eliminatoria y a ver si podemos sacarla adelante", señala el entrenador canario.

Recordando alguna de las remontadas que como jugador del Deportivo pudo culminar, como la ocasión en que se remontó al Milán en Liga de Campeones, Manuel Pablo pide, para empezar, "creer en ello". Asegura el de Bañaderos que la experiencia tras la derrota ante los italianos en la ida generó un clima derrotista que fue cambiando con el paso de las jornadas hasta culminar en la mágica noche europea del 4-0: "Me acuerdo que veníamos muy derrotados de Milán y fue una corriente de que podíamos remontar. Eso es lo primero que hay que transmitir". El ex jugador pide calma, a pesar de las prisas por remontar, ya que "lo importante es no volvernos locos".

Contará con Noel

"Vamos a poder contar con Noel. Es una alegría para todos. Es una noticia que todos estábamos esperando", declaró Manuel Pablo en la rueda de prensa previa. La noticia, adelantada ya por Radio Coruña este mediodía, confirma que el sueño del jugador por participar en la cita ante los polacos pesó sobre la idea de Borja Jiménez de preservarlo para la Liga. "Todos quieren jugar. En pretemporada ya todos hablaban. Lo de Noel, es que además es un delantero que está haciendo goles y tocado por una flor y necesitamos goles. Pensábamos en ello"

Gran ambiente en las gradas

"Tenemos que apoyarnos en ese ambiente para darle la vuelta", explica Manuel Pablo. El entrenador asegura que para todos los jugadores que participen, y para el propio club, la cita, independientemente del resultado, será un premio para todos. "Lo que van a vivir ya será un reconocimiento. Es algo que en el Deportivo no se ha visto nunca. El escenario es bonito para todos y es una inyección de moral para el club y para todos". El ex lateral concluye que "Esperamos un gran Riazor"