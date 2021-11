El Gobierno de Ayuso deja sin gastar dinero destinado contra la violencia machista

Cero euros son los que ha gastado el Gobierno de la Comunidad de Madrid en tres partidas que tienen que ver con la lucha por la igualdad y contra la violencia machista de los Presupuestos de 2020 cuya ejecución es pública ahora y que denuncian desde el grupo parlamentario Más Madrid.

De los 248.508 euros que se habían previsto para equipos psicosociales de guardia en los juzgados de violencia sobre la mujer, no se ha gastado ni un solo euro y esto viene pasando así desde el año 2016. Fuentes de la Consejería de Justicia explican que ese dinero se reserva por si fuera necesario pero que el servicio ya se cubre por otros cauces como los servicios sociales y las oficinas de atención a víctimas del delito.

Desde Más Madrid, su portavoz de Mujer, Loreto Arenillas, cree que con esta decisión se "produce una desigualdad bestial porque con un servicio público psicológico garantizas que cualquier mujer pueda tener acceso a él en uno de los momentos más vulnerables y difíciles".

Otra de las partidas de la que se ha gastado ni un euro de lo presupuestado es la denominada Plan de Formación contra la Violencia Machista. Se habían presupuestado 150.000 euros y no se ha ejecutado nada. Y lo mismo ha sucedido con la partida que iba a destinada a una app y una web contra el ciberacoso. Estaban previstos 75.000 euros y no se ha gastado nada, algo que ya sucedió también en los presupuestos de 2019.

"Lo que genera es que ni en los colegios, ni en las administraciones, ni en ninguna entidad dependiente de la Comunidad de Madrid haya visión de género y eso lo que provoca es que no se pueda identificar bien qué es violencia machista. Porque no es solo el asesinato o la violencia física, esos son los grados más elevados, hay violencias más sutiles y que no son tan visibles", subraya la diputada de Más Madrid.

Luego hay una cuarta partida de la que se ha gastado poco más de un 1% de lo presupuestado. Es la partida de Formación y Empleo con dinero del Fondo Social Europeo que estaba presupuestada con 740.825 euros y de los que se han ejecutado únicamente 10.258,06. Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, de las que dependen estas tres partidas, achacan la falta de ejecución del dinero a la situación de pandemia.

Para la portavoz de Mujer de Más Madrid, Loreto Arenillas, esta situación supone "que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene ningún compromiso con la erradicación de la violencia machista es ninguno".