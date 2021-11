"Si es gratis, claro que lo cogeré": los madrileños y turistas, encantados con el nuevo servicio de la EMT

Los servicios de la EMT serán gratuitos en cualquier horario desde este viernes hasta el próximo domingo en todas las líneas del servicio. El Ayuntamiento de Madrid lanza esta campaña para fomentar el uso del transporte público y que se reduzcan los movimientos en vehículo privado. Y los madrileños y turistas ya disfrutan de los beneficios de la medida. La mayoría de ciudadanos preguntados aseguran que les parece una iniciativa buena, no solo por el ahorro económico que supone para los viajeros, sino también para solventar algunos problemas de movilidad por la ciudad y también para ser más respetuosos con el medioambiente.

Los turistas van a ser los principales beneficiados de la medida. Ana es uno de ellos. Ha llegado este viernes desde Alicante para pasar el fin de semana en la capital con su madre y ya ha consumido un viaje gratuito en la EMT. "Está muy bien porque nosotras venimos de turismo y para recorrer Madrid viene muy genial que no tengamos que gastarnos en transporte. Lo acabamos de utilizar y tenemos intención de usarlo más a lo largo del día", confiesa.

Ana va a aprovechar para acercarse a algunas tiendas de la Gran Vía con motivo de este Black Friday, además de disfrutar de las opciones de ocio que ofrece la ciudad. Algo en lo que coincide con Beatriz, que ha viajado desde Galicia para asistir a un partido de tenis de la Copa Davis, que también se celebra estos días en la capital. También quiere aprovechar para ver el alumbrado navideño, que se inaugurará esta tarde. No conocía que la EMT ofertaba servicios gratuitos para este fin de semana, pero asevera que lo va a consumir: "Si es gratis, claro que lo cogeré".

Con los reclamos comerciales por el Black Friday y el estreno de la iluminación navideña, se esperan grandes desplazamientos en Madrid capital. De hecho, en los últimos cuatro años, en estos días se han registrado incrementos peatonales de hasta el 60% en la zona centro, un aumento de la demanda de viajeros en la EMT de más de un 5% y un repunte de tráfico en vehículo privado de hasta el 9 % en el interior de la M-30. El sábado del fin de semana del Black Friday es el punto álgido de movimientos, según datos de la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación del área de Medio Ambiente, aunque muchas tiendas solo tendrán sus descuentos durante este viernes.

Los turistas no son los únicos que celebran la gratuidad de los viajes de la EMT. Los madrileños también consideran muy positiva la medida. Ania y Celia son dos amigas que viven en un pueblo a las afueras de Madrid. Ellas aseguran que no van a consumir el servicio porque no residen en la capital, pero resaltan que está muy bien. "Es bueno para la gente joven o que tenga problemas de movilidad por la cantidad de coches que hay en Madrid", afirma Ania, mientras que a Celia le parece una idea "super buena porque la gente lo que quiere es moverse gratis".

Tampoco lo van a aprovechar María José y Emiliano. Son usuarios habituales de la EMT por eso ya tienen un abono mensual, pagado previamente, por lo que la gratuidad no les beneficia. Aún así, insisten en que es una idea muy buena. Otros madrileños, en cambio, sí lo van a utilizar. Mónica no usa generalmente la red pública de autobuses, sino Metro. Ella desconocía que este viernes empezaba el servicio gratuito, por lo que lamenta que no haya tenido "más publicidad" porque de haberlo sabido, hubiera cogido el autobús. "Si salgo este fin de semana, por ejemplo para venir al centro, sí cogeré el bus", concluye.