Visto para sentencia el juicio contra el cómico que se mofó del síndrome de Down

El acusado ha manifestado ante los jueces que su comentario fue un chiste más sin intención de vejar a personas afectadas poro el síndrome de Down. Pero la broma que dejo escrita en redes sociales no tiene calificativos: "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down".

Tal vez por eso ha reconocido que lo suyo es el humor negro pero que no tiene problemas en pedir perdón a quien se pueda ofender. En concreto, ha reiterado que no siente "animadversión" por las personas con síndrome de Down, una discapacidad intelectual que —ha dicho— presenta un familiar. David Suárez está acusado de un delito de odio por la Fiscalía de Madrid.

El Ministerio Público ha destacado en su informe final que frente al derecho a la libertad de expresión del acusado “debe prevalecer” la defensa de la dignidad de un colectivo “vulnerable”. “Utiliza un lenguaje denigrante, provocativo y directo que estigmatiza al colectivo de mujeres, y en concreto al de las mujeres con síndrome de Down”, pero su defensa ha señalado que como cómico tiene derecho a la creación artistica su defendido no publicó ideas solo un chiste.

Tanto la letrada en su informe como el propio acusado a la salida del juicio han advertido de la “peligrosidad” del “precedente” sobre los límites del humor que sentaría, a su juicio, una hipotética sentencia condenatoria. “Es incompatible con un estado democrático, lo que nos diferencia de países como China, Irán o Turquía”.