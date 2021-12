Diana Morant: "La vacuna española contra el coronavirus será mejor que las que ya conocemos "

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha airmado este jueves en un Encuentro SER organizado por Radio Valencia que la vacuna que desarrolla la marca española Hipra contra el coronavirus será mejor que las que ya existen, como la de Pfizer o la de Moderna, si el proceso de desarrollo termina con éxito. En una entrevista con el director regional de la Cadena SER en la Comunitat Valenciana, Bernardo Guzmán, Morant ha afirmado que, pese al alto índice de vacunación de España, la nueva vacuna será útil para reforzar la protección contra el COVID-19.

Diana Morant detalla que la vacuna de esta empresa es una vacuna que, desde el inicio, tuvo en cuenta las dos primeras variantes del coronavirus: la alfa y la beta y, además, el diseño con el que está ideada la fórmula permite "recombinar las nuevas variantes conforme vayan saliendo", como es la ómicron, lo que permitiría adaptarse más rápido que otras vacunas a los cambios en la enfermedad. La ministra asegura que esto es "una novedad con respecto a las que ya están en el mercado".

La ministra explica que hay que ser "realistas" y, sin alarmar a la población, hay que reconocer que "la pandemia aún no ha terminado y seguimos con muchas incógnitas que despejar". Preguntas que están, sobre todo, relacionadas con si las vacunas actuales tienen en cuenta todas las variantes del coronavirus o hasta cuándo dura en la ciudadanía la inmunidad que generan y cómo se realiza la planificación de las dosis de refuerzo.

Aunque "lo peor de la pandemia ha pasado", Diana Morant insiste en que hay que seguir investigando para afrontar los nuevos retos y, por eso, cree que la vacuna que desarrolla la marca Hipra, que es la más avanzada en España, puede resolver algunas incógnitas. La responsable de Ciencia en el Gobierno central reconoce el trabajo hecho por esta empresa catalana, que antes del inicio de la crisis sanitaria era un referente en la salud animal y desde hace más de un año ha efectuado una reconversión para investigar sobre la vacuna del coronavirus.

"Mejor que las que ya conocemos"

Pero Morant afirma que esta no es la única novedad de la vacuna española, ya que la de IPRA es mucho más fácil de conservar (se puede mantener en una nevera y no necesita ser congelada) y además no necesita una preparación antes de ser inyectada. La ministra concluye que, si todo sale bien, esta vacuna es mejor que las que ya conocemos, por lo que será "bienvenida" para afrontar el futuro de la pandemia. Morant recuerda que los ensayos que actualmente se están haciendo con esta fórmula son para que actúe de refuerzo de las dosis de Pfizer o de Moderna.

La ministra de Ciencia e Innovación ha destacado además que es un "éxito colectivo como sociedad" que España esté ente los países europeos con más porcentaje de población vacunada y cree que hay que sentirse "muy orgullosos" del sistema sanitario que tenemos, que ha permitido inmunizar a la mayor parte de la población en un tiempo récord.