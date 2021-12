Plata pide perdón: "Me dejé llevar por la noche, por suerte pudo haber sido más grave"

El jugador ecuatoriano del Real Valladolid, Gonzalo Plata, ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar lo sucedido en el día de ayer, cuando provocó un accidente de tráfico al colisionar contra un taxi a altas horas de la madrugada, y dando positivo posteriormente en la prueba de alcoholemia.

Plata se ha entrenado hoy junto con sus compañeros, que le han recibido con un pasillo de collejas, para a continuación hablar en rueda de prensa. Antes de ello ha hablado David Espinar, Director del Gabinete de Presidencia del club, que se ha remitido al comunicado emitido por el Real Valladolid y ha hablado de tres tipos de castigos: el que le impondrá el club siguiendo su reglamento interno, el que decida el entrenador Pacheta y la dirección deportiva, y el que le imponga la Justicia.

En sus primeras palabras, Plata ha expresado su arrepentimiento por lo sucedido. "Estoy muy arrepentido por lo que me ha pasado, le doy gracias a Dios porque podría haber sido mucho peor. He hablado con el taxista y la chica y les he pedido disculpas. También quiero pedir perdón a la ciudad de Valladolid, a los aficionados, a la gente de mi país, a mi familia y a mi madre. Sé que muchas personas me veían como un ejemplo y después de esto me ven de otra forma", comentó el ecuatoriano.

A continuación, Plata comenzó a responder las preguntas de los periodistas, y detalló cómo fue el accidente. "No vi al coche que venía y estando ya de frente no pude reaccionar. Lamentablemente choqué, espero que sea la primera y la última vez que pasa algo así. Me asusté por mi amigo al chocar porque fue en su lado, y cuando salí y le pregunté a las otras dos personas cómo estaban me quedé más tranquilo, ya están recuperándose", explicó.

El jugador, que ya ha hablado con los afectados, no ha querido buscar ninguna excusa a lo sucedido. "No tiene justificación, sé que fue un mal acto de mi parte sabiendo que tenía que entrenar. Me dejé llevar por la noche, es una traición para la gente de Valladolid y quiero reivindicarme", dijo un Plata que, pese a ello, no quiere detener su progresión. "Venía a triunfar aquí y esto no me va a detener, voy a seguir hacia delante. Entiendo que las personas del club se sientan mal, el entrenador ha hablado mucho conmigo. Hacer esto es algo deplorable para mí, para la afición que siempre me ha mostrado su apoyo. Imagino que ellos deben estar dolidos".

Por último, el ecuatoriano explicó cómo vivió el día de ayer, y dijo conocer los posibles castigos que le puede imponer la Justicia. "Ayer fue muy intenso, pasé todo el día muy mal pensando en que podía haber sido más grave. Al venir al club algunos lo sabían y otros no. Di la cara delante de los compañeros, les pedí disculpas. Algunos me entendieron y otros saben que no estaba bien. Sé que me puedo enfrentar a penas de cárcel. Que las personas estén bien me ayuda a que la sentencia no sea muy grave", sentenció el jugador.

Fran Sánchez: "Se merece una segunda oportunidad"

Tras las palabras de Plata, el ecuatoriano abandonó la sala de prensa para dar paso al Director Deportivo del Real Valladolid, Fran Sánchez, que anunció que el jugador recibiría una multa y no sería rescindido. "Plata cometió un error muy grave que el club no puede pasar por alto. El jugador va a recibir una sanción económica. Por suerte no ha habido ningún daño personal. Quiero reconocer que Plata haya querido sentarse aquí y responder a las preguntas", explicó Sánchez.

Fran Sánchez y Gonzalo Plata / SER Valladolid

El directivo del club, pese a todo lo sucedido, admitió que apuesta por una segunda oportunidad para el ecuatoriano. "Es muy grave y así se lo hemos trasladado al jugador. Se merece una segunda oportunidad, lo creemos conveniente. Está dando un buen rendimiento, pero con el talento no vale. Ha cometido un error muy grave. Es un chico muy joven que viene de una cultura diferente. Tiene que aprender de estas cosas si quiere tener una buena carrera profesional", comentó Fran.

Sobre si Plata estará el domingo ante el Oviedo, Sánchez ha dejado la decisión en manos de Pacheta. "Que juegue es una decisión del entrenador. Nosotros hemos abierto expediente al jugador para multarlo. Pacheta decidirá si juega el domingo. Es muy grave lo que ha sucedido, pero se merece una segunda oportunidad. Prescindir de los servicios de Plata sería afectar al equipo y podría haber problemas contractuales. Hoy ha entrenado con el grupo y quedan dos sesiones más. Decidirá el entrenador si lo pone o no".

Sánchez explicó brevemente la conversación que tuvo con el máximo mandatario del club, Ronaldo Nazario. "Hablé ayer con Ronaldo y le informé de lo sucedido. Estaba preocupado y alineado con el comunicado del club", dijo Sánchez, quien ha preferido dejar en manos de la afición el recibimiento al ecuatoriano. ""Yo llevo en el club solo unos meses, no le puedo pedir nada a la afición porque lo han pasado mal últimamente. Me gustaría que apoyaran a todos mis jugadores porque están muy comprometidos y quieren ganar, quieren ascender a Primera División. Cada aficionado es libre de decidir su reacción".

Al igual que anteriormente hizo Plata, Fran Sánchez ha explicado al detalle cómo transcurrió el día de ayer en el club. "Ayer estaba muy triste, no sé si estaba sobrio cuando llegó. Pacheta y yo hablamos con él y fuimos muy duros. No le salían las palabras. Algunos compañeros también hablaron y le dieron su opinión. Él se quedó en el vestuario llorando".

Por último, Sánchez ha sido preguntado por las numerosas polémicas que se han dado en los últimos meses relacionadas con las fiestas nocturnas, como una pelea que hubo entre Cristo y Kike. "Soy el mayor responsable de lo que sucede en el ámbito deportivo. Cuando pasó el hecho de Kike y Cristo también se les transmitió que representan al club fuera del césped. Son ídolos de los niños y representan a un gran club como es el Real Valladolid y tienen que dar ejemplo. Yo no voy a estar en la puerta de una discoteca con una metralleta, tengo confiar en que ellos son responsables y son los primeros implicados en regresar a la máxima categoría. Ellos tienen su vida privada y se les exige que sean responsables y máximo compromiso, todos son mayores para ello", sentenció el Director Deportivo.