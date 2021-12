Alberto Infante, experto en salud: "La pandemia no frenará apelando solo a la responsabilidad individual"

La responsabilidad individual no puede ser el principal arma para combatir la pandemia, tal como sostiene Alberto Infante, médico experto en salud pública y administración sanitaria. "Esta pandemia, y concretamente esta ola, no la vamos a frenar con una sola medida ni con apelaciones a la responsabilidad individual. Hay que vacunar y los ciudadanos tienen que cumplir las medidas, pero las autoridades deben tomarlas para evitar aglomeraciones de riesgo", ha asegurado esta tarde en La Ventana de Madrid.

El experto en salud pública considera que precisamente la falta de medidas han provocado que la pandemia se haya descontrolado actualmente: "No hemos hecho los deberes y nos ha pillado el toro.Esta sexta ola se veía venir desde hace un mes. Si se hubieran tomado las medidas adecuadas, no estaríamos en esta situación. Ahora vamos a tener una Navidad difícil y, me temo, una primera quincena de enero muy dura".

De hecho, para Infante las medidas que se tomarán en los próximos días, como la recientemente anunciada obligatoriedad de mascarillas en exteriores, son insuficientes; en vista de la falta de controlm en otros aspectos. "Esta medida se aprueba mientras las discotecas siguen abiertas", ha repetido.

Unas navidades complicadas

Infante también ha recalcado que la actual situación de la pandemia invita a pensar que las navidades serán fechas complicadas en cuanto a contagios se refiere. En vista de las actuales cifras, que alcanzaron este pasado martes un record en la Comunidad de Madrid, el experto en salud pública no se muestra optimista. "Madrid es en estos momentos la que más crece en incidencia y creo que van a crecer los datos también en los hospitales de aquí a unas tres semanas", ha recalcado.

El experto sanitario asegura que las cifras regionales también se deben fundamentalmente a la falta de medidas por parte del Ejecutivo autonómico."El Gobierno de la Comunidad ha preferido jugar el papel de confrontación y no tomarse en serio las medidas porque son impopulares. Madrid ha preferido maximizar la responsabilidad que recae en el comportamiento de los ciudadanos. Eso es un error", ha asegurado.

¿Más dosis de refuerzo?

El médico también ha valorado la posibilidad de que se empiecen a aplicar más dosis de refuerzo para combatir el virus. Sin embargo, ha asegurado que es más urgente comenzar por inmunizar a más grupos poblacionales con las ya establecidas: "Lo que se ve es que con dos dosis los anticuerpos en sangre disminuyen a los seis meses. Pero hay que seguir como se está haciendo: acabar de administrar la tercera dosis a las personas de 60 a 70 y luego bajar a los niños pequeños que son un gran reservorio del virus".

De hecho, Infante reconoce que es máss urgente comenzar con la inmunización de otras regiones que van más atrasadas en el proceso que comenzar con una cuarta dosis: "Este virus nos está sorprendiendo constantemente. Una cuarta dosis es, de momento, muy prematura. Estamos pagando en el mundo desarrollado uno de los grandes errores, que es haber dejado sin vacunas a una de las grandes regiones como África".