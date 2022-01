Ecologistas califica de "coladero" la moratoria de macrogranjas de Castilla-La Mancha

Ecologistas en Acción ha calificado de “coladero” la moratoria contra las macrogranjas aprobada por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Por un lado valoran la normativa, pero a su vez consideran que se queda corta en distintos aspectos. Lo hemos analizado en Hoy por Hoy Cuenca con el responsable nacional de la campaña de ganadería industrial de Ecologistas, Daniel González.

Desde la organización ecologista comparten con los movimientos vecinales, agrupados en Stop Macrogranjas Castilla-La Mancha, las contradicciones del primer anuncio de la moratoria a lo que finalmente se ha aprobado. Apuntan a tres cuestiones concretas: la moratoria no es por tiempo ilimitado, no afecta a todos los animales como aves o vacuno y no abre un diálogo social.

Daniel González valora que se dé el paso, sobre todo con los antecedentes actuales, pero critica que la moratoria se quede corta. El responsable nacional de la campaña de ganadería industrial de Ecologistas ha incidido especialmente en un punto: “el permiso para las instalaciones de más de dos mil animales que cumplan con las Mejoras Técnicas Disponibles de la Comisión Europea”.

Manifestación en Cuenca contra las macrogranjas en noviembre de 2019. / Pueblos Vivos Cuenca

Desde Ecologistas en Acción llaman la atención también sobre “la pérdida de empleo que supone la ganadería intensiva en el medio rural al conllevar”, dicen, “la desaparición de pequeñas y medianas explotaciones familiares”.