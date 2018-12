Yago de Vega: "Griezmann ha hipotecado al Atlético"

El futuro de Lucas Hernández en el Atlético de Madrid todavía es incierto. Tanto el club como Simeone han afirmado haber tratado la situación con el jugador francés. Ante la posible salida de uno de los grandes nombres del equipo, Yago de Vega opina sobre cómo afectó la decisión de Griezmann al club.

"Veremos qué es lo que pasa con Lucas, pero a día de hoy tiene muy mala pinta. Si sale Simeone en rueda de prensa diciendo "he hablado con él, le he dicho lo que pienso y he hablado con el club". Porque si Simeone tiene el "no te preocupes míster que no me voy" de Lucas diría que va a seguir", explicó.

"El problema del Atlético de Madrid es que, probablemente, no le pueda subir el sueldo a Lucas Hernández. Pero no le puede subir el sueldo a Lucas ni a ningún otro. Tiene un problema porque ha hipotecado todo con el sueldo a Griezmann", dijo.

"Este verano se ha aumentado tanto el sueldo que el resto va a venir todo condicionado por él. El límite salarial ha hecho que el Atlético de Madrid se encuentre en esta situación. Para que llegue un jugador importante se tiene que ir otro. Eso es así", añadió.

"El Atlético de Madrid ya va cromo por cromo. Ya no se puede aumentar el álbum si no quitas un cromo antes y todo esto viene, evidentemente, de la operación Griezmann. Es lo que ha condicionado al Atlético de Madrid y que le va a condicionar mientras el francés siga en el conjunto rojiblanco", concluyó.