Yago de Vega: "Esto puede ser el principio del fin de Simeone"

El futuro de Lucas Hernández es todavía muy incierto en el Atlético de Madrid. Además, en enero termina el contrato de Godin y Thomas Partey ha afirmado no estar contento en el conjunto rojiblanco. El director de El Larguero analiza cómo podrían afectar estas marchas al Atlético.

"Esto puede ser el principio del fin del Cholo Simeone. Si Simeone ve que se le empieza a desmantelar el equipo, a ver cómo el Atlético de Madrid no está cumpliendo con esa parte que exige el técnico argentino. Estas cosas suelen pasar cuando uno ve que no puede mantener el nivel competitivo porque la otra parte no corresponde con lo que tiene que hacer", explicó.

"Acabará marchándose sobre todo porque no cree en el proyecto que tenga por delante para conseguir los objetivos que, fundamentalmente en el Atlético de Madrid desde que llegó el Cholo Simeone, es competir", dijo.

"O sea que el Atlético de Madrid no sólo se está jugando el futuro de Lucas -por cierto en enero el que queda libre es Godín, que tampoco ha renovado y podría negociar su salida-. Ahora Thomas sale diciendo que no está contento. No sólo se juegan el futuro de jugadores en el Atlético de Madrid, sino que se están jugando también el futuro del Cholo Simeone en el conjunto rojiblanco", concluyó.