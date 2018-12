Tres historias desde el origen de los Reyes Magos

Este día de Navidad hemos traído a la radio a nuestros tres Reyes Magos particulares que representan el futuro de tres continentes: Asia, Europa y África.

ASIA

La primera es Mahaboobi, la representante del proyecto Mujeres de la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur, India. Mahaboobi ha logrado un trabajo de responsabilidad en una gran organización a pesar de que su padre le dijo que tenía que quedarse en casa y no ir a estudiar. "Pertenezco a una comunidad musulmana que impone algunas restricciones a las mujeres como el burka. No quieren ver a las mujeres en la calle. Los hombres guardan respeto a las mujeres pero no les brindan las mismas oportunidades", explica. "Cuando cumplí 15 años mi padre no me permitía acceder a los estudios de secundaria" pero ella no se conformó, y gracias al apoyo de su madre logró seguir estudiando y convertirse en una gran profesional. Ahora muchas niñas quieren seguir su ejemplo, y Mahaboobi lamenta que aunque en los últimos 30 años se ha avanzado mucho y la mentalidad de los jóvenes haya cambiado, todavía "las generaciones más veteranas siguen sin aceptar que esas niñas reciban educación. Piensan que tiene que casarse, vivir en la casa de su marido y acatar sus reglas. Siguen sin entender por qué es necesario que esas niñas reciban educación".

Las nuevas generaciones quieren cambiar la sociedad y caminar hacia la igualdad, pero siguen existiendo leyes en India discriminatorias para las mujeres, como una ley contra la violencia de género para atajar los casos en los que una mujer sufre acoso por parte de su marido o en su familia", recuerda Mahaboobi, y en este país "no se puede implementar bien esta ley porque siguen pensando que las mujeres son ciudadanas de segunda".

EUROPA

Sobre el futuro del proyecto europeo y sus amenazas hemos hablado con uno de los primeros estudiantes Erasmus español, Pedro Vidal-Aragón, en el año 68. En aquel año irse de Erasmus "era casi como emigrar a Europa" recuerda. "Todavía España no estaba dentro de la CEE, y Europa sonaba muy lejos, como a lobro de historia".

Pedro salió de Almendralejo, un pueblo extremeño, a París. Allí descubrió "un país mucho más avanzado de lo que estaba entonces España, una ciudad limpia y llena de flores" y descubrió "personas muy diferentes a lo que había conocido". En aquella época, irse a otro país te daba la oportunidad de "abrirte aún más, relativizar todo y ver que en el fondo las personas somos mucho más parecidas de lo que pensamos aunque abordemos el día a día de maneras muy diferentes". Pedro se siente impresionado por el cambio de España en estos 30 años. Ahora "Madrid está más limpio, tiene el Metro más moderno y la iluminación de Navidad tan bonita o más que la de París". Su hija María también se ha ido de Erasmus a París, pero su experiencia es muy diferente gracias al avance de las comunicaciones, porque "hoy en día se vive mucho más globalmente de lo que lo hacíamos entonces", asegura.

Sobre el futuro de Europa, Vidal-Aragón se muestra positivo, sobre todo por el avance de la movilidad, aunque ahora estemos "viviendo un contexto que tiene ciertas incertidumbres". Lamenta que tenemos "mucho egoísmo" en el mundo y "se ha perdido el espíritu de unión, colaboración y ayudarnos todos". Como inmigrante en Francia, Pedro se sorprendía de la capacidad de acogida que tenía entonces París para recibir a gente de diferentes nacionalidades. Eso "enriquecía el país y hoy en día nos pasa un poco igual". Lo que le produce "tristeza", asegura, es que este drama que afecta a las vidas de tanta gente "no se aborde con generosidad".

ÁFRICA

Nuestro tercer Rey mago viene de África. Es el pivot del Estudiantes Sitapha Savané, comprometido con la política en su Senegal natal.

Desde Dakar, Savané celebra la Navidad disfrutando de la playa y los 28ºC de temperatura. El deportista explicaa que en su país, de mayoría musulmana, siempre se ha celebrado la Navidad como día festivo. De padre musulmán y madre católica, Savané celebraba estas fiestas con toda normalidad, "algo que se da mucho aquí", invitando a amigos de otras religiones a sus fiestas. Aunque se diga lo contrario, celebra, "las mezclas suelen enriquecer" y siempre se involucra a todo el mundo en las celebraciones religiosas.

Sobre el tiempo actual que estamos viviendo, en el que triunfan los extremismos, Savané entiende que "en un momento en el que el extremismo islamista es el que más actividad está teniendo, nos olvidamos de que no hace tanto tiempo se quemaba a gente encima de unas cruces", además con un ritmo informativo tan rápido y abundante, "lo malo llega más lejos y afecta más".

África hoy en día está siendo "la novia más buscada por parte de las grandes podencias del mundo", asegura Savané. La inmigración ilegal ocupa los titulares informativos sobre el continente africano en España, critica, pero no se presta atención a la oportunidad de crecimiento de un continente vecino con "necesidad de conocimientos de los que dispone España", que podría ser "un partner muy positivo".