Estoy justo en esa edad en la que las aventuras no surgen por esporas. Ya dejé de ir a los bares y cruzar la mirada con los de turno. Hombres y mujeres con ganas de mambo a los que les apetece un rollo de una noche pero no que los llames por teléfono un martes a mediodía. No obligar a tu amante de esa noche a apuntar tu teléfono es una buena práctica. Si quieres encontrar a alguien, puedes. Si quieres que te encuentren, deja que te localicen. Pasada la efervescescia propia de los treinta, superados los cuarenta y rondando los cincuenta, no tengo ya el coño pa ruidos.

La pastillita azul cumplió veinte años para que superáramos lo aparatoso que es el sexo. Cada vez que me acosté con un hombre al que no se le puso dura pensé que la culpa era mía. No debía de ser lo suficientemente apetecible. No sería lo suficientemente buena calentando a mi pareja. No aspiraba a que ningún adverbio de cantidad tuviera que entrar en mi cama, pero ese suficiente, nos tortura desde chicas. Dejemos de empeñarnos en tener que ser tan buenos en la cama...

¿Qué es ser buena en la cama? ¿Quién calibra a las aspirantes al título?

Quisiera creer que en mi cama no entra solo mi bendito coño. Que mis manos acarician los cuerpos de mis amantes hasta encontrar lo que tienen hay detrás de su piel. Que mi boca traspasa los escondites de su pudor. Que sé lamer la sequedad de su alma.

A los Reyes Magos yo solo les pido buen sexo. Ni más ni menos.

Y que se me crucen, por favor, solo los que pretendan lo mismo.

No me hagan repetir que no tengo el coño pa ruidos.