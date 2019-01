Doce coches de película que reconocerás con nostalgia

Si aún no te ha llegado por alguna de tus redes sociales este anuncio no pierdas un minuto en verlo, es un repaso genial para cinéfilos. El spot se vio en la gala de entrega de los Globos de Oro y, en si ves su versión extendida, puedes pasar un buen rato reconociendo algunos de los vehículos míticos de películas y series de los años 80, 90 y primeros años de los 2000 que seguro has visto (y más de una vez).

Por orden de aparición, estos son los vehículos que reconocerás en el anuncio:

El Batmóvil de Batman (1989). El coche cuyo diseño está basado en el traje de murciélago del superhéroe de DC Comics recorre las calles y los cielos de Gotham para luchar contra el mal. Ecto-1 de Los cazafantasmas (1984). Nueva York estaba libre de fantasmas y ectoplasmas gracias a este Cadillac, versión ambulancia, con el que trabajaban los cazafantasmas capitaneados por Bill Murray. KITT, El coche fantástico (1982-1986). Serie mítica que se vio en los 80 en España. Quién no le ha hablado a su reloj de pulsera a lo Michael Knight (David Hasselhoff). KITT tenía inteligencia artificial, era indestructible, rapidísimo, y además, gracioso e irónico. El deportivo era un Pontiac Firebird. Rayo McQueen de Cars (2006). Rayo es el protagonista de las tres sagas de Pixar, con diseño basado en los coches de carreras de la NASCAR. Luce en su lateral el número 95 en referencia al año en el que Pixar estrenó Toy Story, su primera película de dibujos animados. La camioneta-perro de Dos tontos muy tontos (1994). En esta película convirtieron una Ford Econoline en un perro pastor para su negocio de limpieza de mascotas. El coche familiar de Las vacaciones de una chiflada familia americana (1983). Usado por un matrimonio estadounidense y sus dos hijos para sus soñadas vacaciones en un parque temático de California. La máquina del misterio de Scooby-Doo (1969). La furgoneta de Fred, Daphne, Vilma, Shaggy y su amigo el perro danés. La serie era de Hanna-Barbera y en ella (modelo Volkswagen Kombi) los cinco amigos investigaban casos paranormales. El todoterreno de Parque Jurásico (1993). Un Ford Explorer en el que los protagonistas de la película que dirigió Steven Spielberg visitaban el parque prehistórico y huían de los dinosaurios. La calabaza de La Cenicienta. El hada madrina transforma en carroza la calabaza de la joven esclavizada por su madrastra en un cuento clásico de Disney que tiene versiones escritas, de dibujos animados y película. El troncomóvil de Los Picapiedra (1994). Construido con troncos y ruedas de piedra, era el vehículo de Pedro, Pablo, Vilma y Betty, y a veces también de Dino, la mascota de los Picapiedra. El DeLorean de Regreso al Futuro (1985). La máquina del tiempo definitiva; modelo DMC-12 del deportivo norteamericano con puertas como alas de gaviota. Bumblebee, de Transformers (2007).El primer Autobot que acompañó a Optimus Prime cuando llegó a la Tierra. Era un cibertroneano dedicado al espionaje y a proteger a los humanos de los Decepticons.

Por dar ideas para una segunda parte del anuncio de Wallmart, hemos echado de menos otros vehículos como la furgoneta de El Equipo A; alguno de los Aston Martin de James Bond; Herbie, el Volkswagen Escarabajo blanco de Disney; el Ford Thunderbird de Thelma y Louise; los Mini Cooper de The Italian Job; el Ford Gran Torino de los detectives Starsky y Hutch y, ya en versión española, el Citroën 2CV, más conocido como dos caballos de la película Sor Citroën que protagonizó Gracita Morales en 1967.