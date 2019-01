Una limpieza étnica aprovechando que venía la peste negra

Aunque tengamos la sensación de que los nazis inventaron lo de culpabilizar a los judíos por sus problemas y considerar que todo sería mejor con un buen genocidio, lo cierto es que creo que no hay país en Europa que no tenga una mancha en forma de estrella de David.

En la Edad Media, no ser cristiano era prácticamente lo mismo que ser un adorador de Satanás. Si además eras del pueblo al que la Iglesia consideraba culpable de haber crucificado a su Salvador, pues podéis imaginaros que la situación no garantizaba una convivencia muy fluida. Si no llovía suficiente, se culpaba a los judíos. Si llovía demasiado, también. Y cuando digo culpar, me refiero a ir al barrio judío, saquearlo, destrozarlo y ejercer grados variables de violencia, a menudo incompatibles con la vida.

Si eso era lo habitual, imaginad cómo temblaron los judíos a partir de 1348, cuando se empezó a extender la Peste Negra por toda Europa. Pese a que ellos morían igual que los cristianos, en casi todas las ciudades donde había judíos se les culpó de la epidemia.

Hace hoy exactamente 670 años, el 9 de enero de 1349, les tocó a los judíos de Basilea. Los ciudadanos de la ciudad suiza decidieron que sólo ellos podían ser los culpables de tanta desgracia, así que cogieron a todos los que encontraron, los apresaron y los quemaron vivos. Murieron más de siete mil, de toda condición y edad.

Ahora igual no somos tan salvajes como nuestros ancestros del Medievo, pero sigue habiendo especímenes que insisten en culpar a los que consideran extranjeros de todos los males de nuestra sociedad.