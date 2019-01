El PSOE y Adelante Andalucía ven una oportunidad en el desacuerdo de la derecha para "plantar cara al monstruo"

El portavoz parlamentario del PSOE en Andalucía, Mario Jiménez, confirma que, pese a no tener apoyos suficientes, presentarán la candidatura de Susana Díaz a la Presidencia de la Junta porque “es la única manera de frenar a la ultraderecha”.

“Creemos que el monstruo ya ha llegado y no vamos a emboscarnos”, ha dicho Mario Jiménez en ‘Hoy por Hoy’. Considera “vergonzoso” e “inasumible” que el PP negocie con Vox y que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, “esté callado” y “escondido” para que no le vinculen con la ultraderecha: “La reacción en una negociación con Vox, si fueran democráticos, sería levantarse de la mesa porque ese pacto de derechas no suma”.

Jiménez ha rebatido las palabras del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en las que señala que en Andalucía, tras la derrota electoral de Susana Díaz, se ha cerrado un ciclo político. Para el portavoz socialista en el parlamento andaluz en Andalucía no se ha cerrado un ciclo político sino que “se ha abierto un ciclo nuevo”. “Se ha levantado una ola a la derecha que se llevará a quien no quiera verla”. Jiménez ha advertido que “si no se corrige la baja participación de la izquierda” (como ha ocurrido en las elecciones andaluzas) y “la gestión de ciertos temas nacionales” (en referencia a Cataluña) la ultraderecha puede entrar en el Congreso.

Maíllo: "Es un buen momento para ofrecer una contraprogramación a la derecha"

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía y coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, considera que, después de que el PP haya considerado "inaceptable" el documento con las propuestas de Vox, "es un buen momento para ofrecer una contraprogramación a la derecha". Invita al PSOE a sentarse a hablar, buscar un candidato alternativo a Susana Díaz -"que no es una persona que tenga todos los consensos"- y, sobre todo, a hacer propuestas para la comunidad autónoma: "Nosotros no hablamos de quién debe ser ese candidato pero sí de las medidas".