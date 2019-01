"Llamarle juego a las apuestas es una perversión"

Las apuestas deportivas han creado una nueva adicción en la sociedad, una preocupación que crece cuando comienzan a abrirse centros para jugar enfrente de institutos o colegios. Los niños se ven expuestos a una nueva "droga", como denominan algunos expertos, y aumentan los casos de jóvenes que desarrollan una ludopatía. María Manjavacas ha hablado con Paula, una menor de 17 años que nos cuenta cómo sus compañeros de clase caen en esta adicción, y Maria Ángeles.

Marian Álvarez vive en el barrio madrileño de Carabanchel Bajo, uno de los más humildes de la capital. Es madre de dos hijos de 16 y 7 años y, aunque no están enganchados al juego, ella participa de una petición de change.org para alejar las casas de apuestas de los niños.

Nos cuenta cómo hay centros abiertos enfrente del instituto, en la plaza donde juegan los niños, incluso hay cuatro entre dos paradas de metro cercanas entre sí. Lo compara a cuando de adolsecente bebía y fumaba. "Yo crecí en los 80. Cuando se enteraron mis padres de que fumaba y bebía... Pues esto es lo mismo".

Cree que hay una relación entre la posible construcción del 'proyecto Eurovegas' con cómo las institucions "abren la mano legislativamente".

También nos compartimos unos minutos con Antonio Rial, profesor de psicología en la Universidad de Santiago de Compostela. "Es la epidemia de la nuieva década", explica. "Hay que hacer una ley de prevención".

Rial va más allá de los centros de apuestas deportivas y señala a Internet. "El juego online no tiene las limitaciones ambientales, nadie te ve. Es muy fácil". Considera que "llamarle juego a esto es una perversion". Y, como Marian, acusa a las instituciones. "Hay cierta incoherencia. No puede ser que el Ministerio de Sanidad ponga el juego al mismo nivel de adición que las sustancias pero luego no se haga nada".

También acusa a algunos programas del ámbito deportivo de colaborar con esta "epidemia": "No nos podemos conformar con que el programa deportivo lider tenga casas de apuestas de spónsor".