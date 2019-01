El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dictaminado en contra de unos padres que educaban en casa a sus cuatro hijos y a los que les retiró por un tiempo la autoridad parental. En Alemania es ilegal la escolarización en casa. Sin embargo, en España está considerada como alegal. Se cree que unas 2000 familias se acogen a este modelo educativo. Madalen Goiria es profesora de derecho civil en la Universidad del País Vasco, doctorada en educaciónen casa y que ha publicado siete libros sobre el tema, nos da su opinión sobre ello.

"Es una cuestión de derechos", nos explica Goiria sobre la legalidad o no de la educación en casa. La ley orgánica es la que marca que se haga en un centro, pero la Constitución no dice nada al respecto. "Si se cambiase la ley no habría ningún problema".

Una de los argumentos en contra más extendidos es la cuestión de la socialización: "La escuela puede asegurarse de que esos menores existen y dónde están y en qué condiciones. Es un sistema de prueba, no que conduce a esa socialización. La socialización puede darse también".

El otro argumento es la calidad de la educación. "Los primeros garantes de los hijos son los padres. El Estado sí que tiene un interés en supervisar que existe. Cuando desconfía de ellos se subroga. Por si acaso no son capaces me arrogo esta capacidad".

Ve improbable que, aunque crezca el número, se convierta en mayoría. "Si todas las familias le diesen la espalda al sistema escolar, se lo tendría que pensar un poco". El sistema educativo solo ha "fracasdo ante algunas personas". "No es capaz de dar respuesta a todas las cuestiones que se plantean y hay personas que consideran que no es el mejor lugar", concluye.