Rubiales, sobre el VAR: "Vamos a tratar de mejorar, el arbitraje español está en el puesto número uno del mundo"

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), explicó en El Larguero con Manu Carrreño que

Rubiales no quiso pronunciarse el polémico penalti no pitado a la Real Sociedad durante el partido contra el Real Madrid –por una entrada de Rulli sobre Vinicius- que ha puesto en duda la efectividad del VAR.

"No opino sobre las decisiones de los árbitros. Entiendo que ofenda al aficionado, pero no es una tele para acudir a todo. Es para revisar un error flagrante e intervenir en los casos más claros. Pero siempre va a haber polémica”. Además, también salió en defensa de los árbitros: “tenemos que entender que el colectivo arbitral es el más importante, si no lo protegemos, se convierte en vulnerable. Eso no va a pasar conmigo”, explicó.

Ante las quejas –como la del Levante- de clubs hacia la confusa utilización del videoarbitraje, Rubiales dijo que “todos tienen que tener sus motivos, esto es fútbol y saca lo mejor lo peor de cada uno”. “Vamos a tratar de mejorar, el arbitraje español está en el puesto número uno del mundo. No hay ningún país que tenga tanta representación internacional, nos tenemos que sentir orgullosos. Sin el VAR no podrían ir a Eurocopas o Mundiales, eso les ha pasado a los de la Premier. No podemos privarles de ello”, explicó.

“Respecto a la actuación arbitral, no voy a decir nada. Hemos tenido que ir a contrarreloj y es tremendo el esfuerzo que han hecho los árbitros. Yo me remito a Velasco Carballo, ha estado muy tranquilo y sereno. Con humildad sabiendo de que vamos a seguir trabajando”, explicó.

“Tebas y yo no estamos cerca en los valores”

El presidente de la Federación fue claro sobre su relación con Javier Tebas, presidente de LaLiga.“La última vez que hablé con él estaba en la gala de un periódico. Llegamos casi a la vez, le saludé y ya está. Él no ha acudido ninguna de mis reuniones. A los diez días de ser elegido presidente abrí la puerta para que viniera de par en par”, explicó.

Respecto a llevar un partido de liga a Miami, el gran proyecto de Tebas, Rubiales fue contundente. “Yo no tengo que juzgar si Javier Tebas está preparado para ser el presidente de LaLiga, simplemente si de manera democrática los clubes le ponen ahí”. Además, también afirmó que él “no rehúye de la pelea, pero se trata de demostrar con firmeza los valores”. “No estamos cerca en ese aspecto, pero nunca hemos evitado las reuniones. Después de lo de Miami, yo estuve para reunirme pero él no”, dijo.

También habló sobre una de las decisiones más polémicas desde que fue elegido presidente: la destitución de Lopetegui a dos días del comienzo del Mundial. “Lo hice con honestidad y es lo que hubo en aquel momento. Hay mucha gente que lo ha entendido como nosotros y otros que no, pero queda en el pasado”, explicó. “No he vuelto a hablar con él, si lo viera lo saludaría con educación. Es un profesional más”, añadió.

El presidente de la Federación también comentó su relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, especialmente tras la destitución de Lopetegui “Florentino lleva muchos años en el fútbol, le respeto profundamente al igual que al resto de presidentes. Cada uno defendió lo que tenía que defender. Siempre tomo las decisiones con un alto grado de responsabilidad y transparencia, a partid de ahí es agua pasada”, dijo.

“¿Bronca con la Federación Vasca? No, pero se piden explicaciones”

Rubiales también habló sobre la petición de la Federación Vasca de tener representación internacional a la FIFA. “No ha habido bronca, pero se piden explicaciones. Cualquier federación que quiera pedir la independencia a la FIFA tiene que tener reconocimiento de estado independiente" "A mí me gusta sumar, pero las cosas que no son posibles no son posibles", concluyó.