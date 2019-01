Borrell: "Este voto es muy clarificador de lo que quieren los británicos"

Escucha la entrevista completa a Borrell en 'Hora 25':

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha valorado en 'Hora 25' el rechazo del parlamento británico al acuerdo de brexit alcanzado entre Theresa May y Bruselas. Ha sido una derrota histórica, por más de 200 votos de diferencia, y que pone de manifiesto una merma del liderazgo de la premier británica.

"Ahora tiene la palabra Theresa May, sus parlamentarios le dieron tres días de plazo para presentar su plan B. Le dijeron que si salía que 'no', que ha salido 'no' con mayúsculas, tiene tres días para decir qué piensa hacer. Antes va a haber una moción de censura. Puede que no sea ella quien tiene que seguir al timón. El presidente de la Comisión Europea ya ha urgido al gobierno británico a que diga qué piensa hacer. Lo único que podemos hacer es esperar a ver qué ocurre en el parlamento británico. A ver si cae el gobierno o el gobierno sigue", ha afirmado Borrell, que no ha descartado una prórroga por parte de la Unión Europea.

"La prórroga tiene sentido si se va a intentar buscar otro acuerdo", ha insistido el ministro, que ha reiterado que la pelota está en el tejado de Theresa May. "Nadie vaticinaba una derrota tan grande. Una derrota de 50 votos podría permitir a May seguir al frente del gobierno e intentarlo otra vez, pero con 200 votos de diferencia... Es la diferencia más grande que ha habido en el parlamento británico desde 1924. Los británicos me parece que lo tienen claro. Si el parlamento de un país vota de esta manera quiere decir que los ciudadanos o sus representantes al menos lo tienen claro", ha lamentado.

"O se intenta una renegociación, pero eso después de que la Unión Europea haya dicho que hay pocas posibilidades de modificar ese acuerdo, o nos acercamos a una salida sin acuerdo", ha continuado Josep Borrell, que ha lamentado la posibilidad de un brexit duro. "Todos perdemos, pero un brexit duro, una salida un poco al estilo de lo que los independentistas catalanes querían hacer con Cataluña, a quien más va a perjudicar es a los británicos", ha sentenciado.