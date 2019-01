La prueba de fuego para el 'brexit'

Después de treinta meses de debates, negociaciones, cumbres y declaraciones, Theresa May se prepara para una masiva derrota. Un grupo de sus propios diputados van rechazar, junto a todas las fuerzas de la oposición, el plan de salida del Reino Unido de la Unión Europea, aprobado por los Veintisiete en Bruselas.

La suerte de la primera ministra dependerá de la amplitud de la derrota. May podría dimitir o ser obligada a ello por los otros miembros del gobierno. También podría tener de plazo hasta el próximo lunes para presentar un ‘plan B’. La caótica situación de la vida política británica y el terreno inexplorado del brexit, hace difícil prever cual será el siguiente paso. Los diputados están unidos para rechazar el plan de May, pero ninguna otra opción de las que barajan como alternativa los grupos y partidos, cuenta con respaldo mayoritario suficiente para imponerse y salir adelante. El calendario se echa encima, la salida prevista para el 29 de marzo, muy posiblemente deba ser retrasada con la ampliación del Artículo 50.

Distintos escenarios

El ‘brexit ordenado, que hubiera cabido esperar de aprobarse el acuerdo, es una posibilidad que se esfuma. Ante la derrota, la opción más verosímil y la más temible también para la economía y las finanzas, es la salida sin acuerdo alguno.

Las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea se regirían por las reglas de la Organización Mundial de Comercio, con gran cantidad de controles aduaneros y reglamentación de urgencia.

La opción 'Noruega'

El acuerdo del país nórdico es el modelo que defienden algunos diputados. Supone el acceso al mercado común, sin ser miembro de la unión aduanera.

Segundo referéndum

Opción defendida por la mayoría de los grupos de la oposición en la Cámara de los Comunes, si bien la dirección laborista la contempla sin gran entusiasmo. May la ha rechazado visceralmente y la ha calificado de antidemocrática. Faltan por definir las preguntas que se plantearían. Exigiría ampliar el Artículo 50.

Elecciones generales

Es la opción preferida del líder laborista, Jeremy Corbyn. Para poder convocarlas hace falta antes un voto de no confianza previo contra el gobierno. Corbyn ha dicho que lo presentará “en el momento adecuado”, pero “pronto”. Por ahora no tienen apoyos suficientes para derrocar a May con una moción en los Comunes. Tampoco está claro que ganaran los comicios. Los últimos sondeos dan ventaja a los Conservadores.