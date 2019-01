'Cachitos'....de ingenio

Durante años la música ha estado presente bien en directo, en playback, con orquestas, en talent shows o en magacines culturales. Si en los años 80 los programas eran "Aplauso", "Tocata" o "La edad de oro" ahora los programas se llaman " La hora musa", "Canciones que cambiaron el mundo" o "Cachitos de hierro y cromo", un programa que llegó de puntillas y que ahora es la mejor contraoferta televisiva para despedir el año. "Para hacer el programa de Nochevieja trabajamos 9 días para crear unos 900 rótulos y un par de semanas más para la gala previa. Nuestro trabajo es poner lo que creemos que la gente ha pensado o le hubiera gustado pensar", confiesa Antonio Vicente, uno de los guionistas. Todos los vídeos los vieron varias veces menos uno. "El tan aplaudido rótulo de Bertín estaba claro desde antes de salir. Y es el único que solo tiene dos palabras, es que no se necesitaba más", asegura Pablo Gónzalez Batista, otro de los guionistas.

Virginia Díaz es la presentadora del programa y pocas veces coincide con los guionistas pero asegura que "nunca he pensado en no leer algo de lo que me llega".

'Cachitos' está a punto de comenzar su séptima temporada aunque su creador, Jero Rodriguez, no le daba más de dos. "Cuando comenzamos el trabajo era complicado porque el archivo no estaba digitalizado, eran cintas". Hoy Jero Rodriguez es el director de un programa como "La hora Musa", un programa "que TVE debía hacer aunque a mí, algún directivo, me dijo la frase tan repetida que cuando programas música en televisión la gente cambia de canal. En televisión la música ha vuelto a ocupar el lugar que tuvo y para Jero " el 2018 fue un buen año para la música en la pequeña pantalla"