Moreno, sobre la violencia machista: "No vamos a derogar ninguna ley"

El futuro presidente de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno, ha pasado por 'Hora 25' tras la sesión de investidura que ha dado como resultado que este viernes sea proclamado sucesor de Susana Díaz. Tras casi 37 años, la alternancia ha llegado a San Telmo. "Es una noche muy especial", ha renocido Moreno, que no se ha mostrado extrañado de cómo se ha celebrado su investidura tanto en Andalucía como fuera de ella. "Tengo muy buenos compañeros en Andalucía y fuera, personas a las que estimo y valoro. Esta ha sido una noticia muy esperada. El PP lleva muchos años esperando para gobernar Andalucía. Es normal que esta felicidad que tengo sea compartida por otros muchos compañeros", ha continuado el popular, que ha reconocido que no le ha gustado la postura del PSOE con las manifestaciones frente al parlamento andaluz durante las jornadas de ayer y hoy.

"No seré yo quien diga que alguien no tiene derecho a manifestarse, pero que un día tan importante como un debate de investidura, en un día con tintes incluso históricos, que el PSOE organice y financie una movilización instrumental contra el nuevo gobierno... me parece que es un flaco favor. Están instrumentalizando algo muy delicado y que tenemos que sacar de la agenda política", ha lamentado Moreno.

Durante la entrevista, el nuevo presidente andaluz ha sido muy contundente respecto a la violencia de género. "Ni un paso atrás", ha llegado a decir. "Las mujeres sufren maltrato, es una gran lacra, haycentenares de mujeres asesinadas e incluso en ocasiones se asesina a sus propios hijos. Este un debate que tiene que tener esa sociedad. No vamos a dar ningún paso atrás. No vamos a derogar ninguna ley", ha dicho cuestionado por la posibilidad de que Vox pida en el parlamento la derogación de la ley de violencia de género, algo que recogía en sus peticiones para negociar con el PP.

"Yo lo tengo muy claro. Estamos abiertos a reforzar, mejorar y reestructurar esto. Estamos dispuestos a estudiar como lo podemos hacer todavía mejor. Esto ha sido un elemento de discrepancia con Vox. Nos lo pusieron en el primer acuerdo y lo quitamos", ha recordado el popular, que incluso ha compartido la sorpresa que supuso ese borrador de 19 puntos que presentó la formación de Abascal.

"A nosotros nos generó mucha sorpresa. Esos 19 puntos eran inasumibles, tal y como anunciamos. No sé cuál es la motivación, cada partido tiene sus estrategias. Ellos sabrán por qué hicieron esa propuesta. Es evidente que la opinión pública e incluso sus votantes las rechazaron. Esa propia presión hizo que Vox cambiara y optase por el pragmatismo. Los 37 puntos que hemos acordado son muy razonables y sensatos", ha apuntado.

Estructura del gobierno andaluz

Al igual que ha hecho Juan Marín en 'Hora 25', Moreno ha confirmado que la estructura del nuevo gobierno está prácticamente cerrada. Habrá 11 consejerías, pero ha emplazado al lunes para conocer la composición exacta de su equipo. "Ahora corresponde ponerle nombre a los responsables. Eso se anunciará el próximo lunes", ha insistido Bonilla, que no ha despejado la incógnita sobre la Consejería de Familia, una de las reivindicaciones de Vox.

"Tenemos que darle todavía vueltas a esa parte de la estructura, va a haber una parte donde la Consejería de Familia va a estar integrada, pero va a ser un área muy importante. Todavía tenemos conversaciones pendientes, pero muy probablemente se integrará en otra, aunque tendrá importancia y relevancia. Es importante reconocer el papel de la familia en la arquitectura social", ha aseverado.

Finalmente, Juan Manuel Moreno se ha referido a la relación entre Ciudadanos y Vox, las dos formaciones de las que depende la estabilidad del nuevo Ejecutivo. "Tengo un pacto de gobierno con Ciudadanos, que significa que se comprometen a gobernar durante una legislatura con el PP. Y quiero aplaudir el paso valiente que han dado. Otra cosa es el acuerdo de investidura con Vox. A partir de la investidura necesitamos una estabilidad y eso significa que vamos a tener que hablar muchísimo y negociar. Tenemos que dejar al lado el tacticismo y dedicarnos a lo importante, el bienestar de los andaluces", ha sentenciado.